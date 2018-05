Seat va dezvolta tehnologia CNG pentru grupul Volkswagen

Recent s-a desfasurat la Madrid Congresul al VI-lea al GASNAM (Asociația Iberică de Gaze Naturale pentru Mobilitate). În timpul discursului său, presedintele Seat, De Meo, a explicat capacitatea industriei spaniole de a inova și adapta la noile provocări, cum ar fi mobilitatea în orașe și utilizarea energiilor regenerabile. Exact în acest moment, De Meo a spus că „gazul natural are un mare potențial de afaceri atât pentru industria auto, cât și pentru industria gazelor naturale”.

Seat s-a poziționat ca marcă de lider în dezvoltarea și comercializarea gazelor naturale comprimate (CNG) ale Grupului Volkswagen. În acest sens, președintele Seat a anunțat că Centrul Tehnic al mărcii, care are mai mult de 1.000 de ingineri, va dezvolta tehnologia CNG pentru Grupul Volkswagen, devenind astfel un Centru Tehnologic Internațional. „Vrem ca tehnologia să fie făcută în Spania, dorim să fim pionieri și credem că o vom realiza”. De asemenea, acesta a indicat că, dacă flota de vehicule din Spania ar avea un milion de vehicule ușoare cu GNC, 1,2 milioane de tone de CO2 pe an nu ar fi emise în atmosferă. „În plus, ar însemna o economie pentru conducător auto între 700 și 1.000 de euro pe an”, a spus el.

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.