România, între SUA și Europa. Deputatul independent, Remus Borza, analiza momentului 

„Iubesc America. Am fost de nenumărate ori în State. Am trăit la cote maxime de emoție și speranță campania și victoria lui Trump. L-am admirat pentru tenacitate și creativitate în business, pentru determinarea de a reforma establishmentul politic de la Wahington. Dar ultimele acțiuni și poziționări ale președintelui Trump mă îngrijorează, ca să folosesc o expresie atât de dragă ambasadorului american la București. Mă îngrijorează atacul american cu rachete asupra unor obiective industriale siriene, încălcând suveranitatea acestei țări și fără a deține o probă că regimul Bashar Al-Assad a folosit arme chimice împotriva insurgenților. Mă îngrijorează recenta denunțare unilaterală a Acordului de Denuclearizare a Iranului semnat în 2015 de SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia, China, Germania și Iran. Ieșirea SUA din Acordul de la Viena aruncă Orientul Mijlociu în haos și război. Mă îngrijorează decizia administrației Trump de a suprataxa cu 25% respectiv cu 10% importurile de oțel și aluminiu din UE. Această decizie iliberală cu un puternic iz protecționist poate declanșa un război comercial cu efecte devastatoare între SUA și Marea Britanie. Dacă și țările din UE vor răspunde cu măsuri de retorsiune, o nouă criză economică majoră la nivel global este iminentă.

Theresa May, Angela Merkel și Emmanuel Macron au exprimat deja un punct de vedere comun în dosarul iranian și în cel al taxării importurilor de oțel și aluminiu. Joi cancelarul german afirma că ”Europa nu se mai poate baza pe SUA”. Iată că deja, s-a produs o falie între cele două blocuri economice și militare. Dacă tensiunile se vor acutiza, cum va reacționa și cum se va poziționa România? Am văzut poziția lui Dragnea de sprijin necondiționat a administrației americane, dar și poziția pro-europeană a președintelui Iohannis. Deci nu avem un consens politic în această problemă”, spune Remus Borza

România, între Europa și SUA

„Din punctul meu de vedere, România nu poate să joace decât cartea europeană. Din considerente de ordin geografic, cultural, juridic, economic și chiar politic. Geografic România e în Europa. Patru milioane de români trăiesc și muncesc în țările UE. Revoluția pașoptistă, Unirea Principatelor române, Războiul de Independență, instaurarea monarhiei, făurirea statului național unitar român sunt acte identitare ale națiunii române, dar care nu s-ar fi realizat fără susținerea și acordul puterilor europene.

Din 2007, România este membru al Uniunii Europene. De la 1 ianuarie 2019, România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Azi, UE este principalul partener comercial al României cu o pondere de 87% în total schimburi comerciale. Din păcate volumul schimburilor comerciale cu SUA este sub 2%. Din 2007 până în prezent, România a beneficiat de aproape 30 de miliade de euro fonduri europene nerambursabile. Cei patru milioane de români care muncesc în țările UE au trimis în țară peste 50 de miliarde de euro. Valoarea investițiilor țărilor UE în România depășește 55 de miliarde de euro. Deși SUA sunt partenerul strategic al României, valoarea investițiilor americane în țara noastră reprezintă doar 2,5% din totalul investițiilor străine, adică vreo 1,6 miliarde euro din 64 miliarde euro.

Deci în relația cu Uniunea Europeană, România e pe plus, cu peste 130 miliarde euro. În relația cu SUA, România e pe minus. Am dat mult mai mult decât am primit. Chiar și prin raportare la PIB-ul celor două țări, 200 de miliarde versus 18.000 de miliarde de dolari e un lucru nefiresc. Doar în ultimul an am plătit 5,4 miliarde de euro pentru achiziția rachetelor Patriot și Himars. Tot către companii americane, Guvernul României a concesionat rezervele de gaze din platoul continental al Mării Negre. Vorbim în jur de 120 miliarde mc de gaze cu o valoare de piață de 30 miliarde euro. Deși la nivel declarativ e multă ”love” între poporul american și cel român, cel din urmă stă la coadă cu cetățenii din lumea a treia pentru a obține vize de intrare pe tărâmul făgăduinței”, a precizat Remus Borza.

Sursa: https://www.dcnews.ro/romania-intre-sua-i-europa-remus-borza-analiza-momentului_591640.html