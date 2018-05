Judecătorul valcean Bogdan Mateescu de la CSM criticat din toate părțile, după ce le-a recomandat magistraților să fie rezervați în comentarii 

Judecătoarea Adina Ghiță de la Tribunalul București îi transmite lui Bobiță Matilet că poate ar fi cazul să recurgă el insuși la introspecție, căci și-a dezamăgit și alegătorii și foștii prieteni și colegi. Adina Ghita mai menționează că oamenii nu se schimbă așa ușor, doar se devoalează. Într-o postare pe Facebook, Adina Ghiță a scris: „Citesc schimbul de replici initiat de dl. Mateescu cu doamna Garbovan si ma surprind tare unele afirmatii.

Ca, de exemplu, ca, pe vremea apartenentei la mica si inimoasa asociatie – din care a plecat dupa ce a dobandit apartenenta la CSM si pe care o infiereaza destul de des de atunci -, avea opinii destul de neexcesive si ca nu s-a schimbat.

Ca nu s-a schimbat este de crezut, oamenii nu se schimba asa usor, doar se devoaleaza.

Dar in ce priveste opiniile blande… Imi amintesc ca unele au fost atat de ‘neexcesive’ incat i-au atras un ‘ban’ de la postari pe grupul pe care le exprimase.

In ce priveste introspectia, ar fi de preferat sa recurga la aceasta si domnia sa, deoarece de dezamagit, a dezamagit … si alegatori, si prieteni. Mai bine zis, fosti prieteni si colegi.

Referitor la protocoale si informatii clasificate, ar fi de preferat sa nu mai sfatuiasca conducatorii de asociatii sa se abtina de la cuvant, in conditiile in care este extrem de probabil ca acestea sa fi afectat dramatic viata unor colegi si a intregului sistem judiciar. In plus, libertatea de exprimare nu s-a abolit inca, iar Codul deontologic nu interzice opiniile publice asupra unor acte normative sau administrativ normative – cum este situatia data.

O astfel de atitudine ar fi cu atat mai dezirabila cu cat domnia sa, membru pe un grup de discutii in care s-au exprimat opinii chiar nedeontologice asupra unor colegi, nu a inteles ca, in acele imprejurari, sa ia vreo atitudine pentru restabilirea…. deontologiei.

Or, chiar si in deontologie este selectivitate?

In functie de persoana”, a scris Adina Ghiță pe cntul său de socializare.

Pe de altă parte, Mateescu a fost criticat și de judecatoare Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj. Lupea și-a exprimat uimirea că există magistrați care nu au nicio problemă cu protocoalele incheiate cu SRI, dar care critică în termeni extrem de duri, chiar și într-un limbaj licențios, magistrații care au ales să se exprime public pe acest subiect.

„Nu pot crede ca inca mai sunt printre magistrati persoane care nu vad nicio problema in protocoalele (sa le zic protocoluri?) care au iesit la iveala, care nu au semne de intrebare, dar care in schimb nu numai ca le minimalizeaza rolul, dar au critici extrem de dure (unele intr-un limbaj licentios) la adresa magistratilor care au ales sa se exprime public in legatura cu acest aspect. Si care fac asta de ani de zile. Mai nou, pregatesc un nou ghid in care sa ne spuna ce e sau nu deontologic. Sper ca vor incepe cu cei care folosesc un limbaj suburban la adresa altor colegi, limbaj care le este perfect cunoscut, intrucat facebook e spatiu public si comenteaza la aceeasi postare. Si sa indice si partea mass-media agreata la nivel institutional.

Obligatia de rezerva nu poate fi impinsa la maxim, cand sunt devoalate chestiuni care par a fi extrem de grave pentru sistemul judiciar, nu le mai reiau.

Si nici pe mine nu ma mai schimba nimeni la varsta asta”, a scris Daria Lupea.

