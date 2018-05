Procurorii au declansat cercetari cu privire la un posibil santaj la Mircia Gutau

O anumita firma din municipiul Ramnicu Valcea face presiuni asupra primarului Mircia Gutau pentru a prelua contractul de salubrizare a municipiului. In acest sens, societatea respectiva finanteaza la negru un blog de stiri care a declansat un atac furibund asupra primarului Mircia Gutau. La aceasta data exista un dosar la DIICOT. Si Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea investigheaza grupul infractional organizat care exercita operatiuni de santaj si amenintare, inclusiv prin mass-media, asupra primarului Mircia Gutau. De asemenea, in paralel, au fost declansate mai multe actiuni in justitie, pe civil, avand in vedere prejudiciile de imagine cauzate.

Tiberiu Pirnau