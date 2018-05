Primarul din Câineni, Ion Nicolae, anunţă că în curând vor începe lucrările de reabilitare a dispensarului medical

Conform primarului din Câineni, Ion Nicolae, în curând vor începe lucrările la reabilitarea dispensarului medical: „La dispensar, trebuie înlocuit acoperișul, tencuieli interioare și exterioare, înlocuirea instalației electrice și sanitare, precum și montarea unei centrale termice cu instalația aferentă. De asemenea, trebuie modernizat, cu o sală de așteptare și sală de tratamente, mobilier, aparatură. Este important ca și oamenii din mediul rural să beneficieze de un tratament medical corespunzător și în condiții sanitare adecvate”. Prin programul PNDL 2, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a primit de la Guvern suma de circa 1 milion de lei pentru proiectul „Reabilitare Dispensar uman, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Consiliul Local al comunei Câineni a aprobat în luna februarie proiectul de buget pe anul 2018 la valoarea de peste 84,4 miliarde de lei vechi. Anul acesta, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, are în vedere şi o investiţie privind amenajarea a două trotuare pietonale în satul Robeşti, acolo unde sunt probleme mari cu circulaţia pe drumul DN 7: „Ne-am propus să amenajăm două trotuare pietonale. Vom face această investiţie cu fonduri proprii. Este vorba de o distanţă de 300 de metri pe partea dreaptă. În cel de-al treilea mandat, am modernizat sistemul de iluminat public în toată comuna. S-au pus lămpi cu LED şi a fost o investiţie care s-a ridicat la suma de 2,2 miliarde de lei vechi”. Încă din primăvara anului 2017, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a depus un proiect pentru reabilitarea drumului forestier din Boia, drum care se desprinde din DN 7 D, trece pe la Mănăstirea Boia şi duce până în Boia Mare. Este proiect european cu un milion de euro finanţare. Primarul Ion Nicolae a declarat că are în vedere demararea în 2018 a unor lucrări de asfaltare a drumurilor de interes local, de reabilitare unui drum forestier: „Am accesat un proiect pentru 7,5 kilometri de drumuri de interes local. Câştigătorul licitaţiei a fost SC Hidroconstrucţia SA, iar în primii trei ani am reuşit să asfaltez doar doi kilometri de drumuri. Am reuşit şi am făcut 7,5 kilometri drumuri de interes local în toate cele patru sate ale comunei şi cum era normal, am început cu arterele principale, cu centrul, cu drumurile care duceau la şcoli, la biserici şi la căminele culturale. Am făcut un nou proiect pe Ordonanţa 28, în care mai erau opt kilometri de drumuri de interes local şi aşa era acoperită întreaga suprafaţă de drumuri”.