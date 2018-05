Iata cine da azi lectii de MORALITATE si profesionalism: Patronul de la Radio Metronom, George Chirca, a turnat la Securitate sub numele de “Relu”

Respectiv s-au adus două magnetofoane B 115 pe care nu vrea să le pună la dispoziţie, folosindu-le în interese personale sau ascultând muzică la birou. Un alt aspect este acela că aparatura electronică necesară sonorizării de manifestări şi spectacole nu este pusă la dispoziţia Centrului de îndrumare, aceasta fiind întrebuinţată de M.V., director al Școlii Populare de Artă sau reţinută în mod abuziv”. George Chirca mai arată că “ing. B.C. din Râmnicu Vâlcea, fost coleg de serviciu, este un bun profesionist, apreciat la locul de muncă, pasionat de muzică. Acesta, având cunoştinţe de limbă franceză şi engleză, în 1987, când oraşul a fost vizitat de un grup de cetăţeni francezi, a discutat în limba franceză cu lidera grupului şi alţi câţiva membri”. Sursa “Relu” informează: “În legătură cu numita C.M., în urmă cu o săptămână, la rugăminţile acesteia, am montat o antenă tv la domiciliul acesteia. Din discuţiile purtate în legătură cu faptul că nu a fost avizată pentru plecare în Franţa, regretând acest lucru, mi-a mai spus că a primit o casetă video de la liderul grupului de francezi în perioada desfăşurării festivalului Cântecele Oltului, august 1987. Numita C. M. era în relaţii mai apropiate cu ghida, şefa grupului şi pe o parte din aceştia i-a invitat la domiciliu ei.

Am reţinut, de asemenea, că această invitaţie în Franţa trebuia să coincidă cu petrecerea concediului de odihnă şi, în paralel, să predea cursuri de dans popular românesc”. Sursa “Relu” mai informează: “Numitul L.M., om al muncii în cadrul Muzeului Judeţean, secţia Restaurare, este după părerea sursei un om de cultură foarte capabil, foarte valoros. Are un cerc de relaţii larg, fiind apreciat pentru talentul său. În discuţiile purtate cu acesta, nu s-au făcut decât referiri cu privire la muzică. Cu privire la numita P.C.M. vă informez următoarele: este absolventă a institutului de arte plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti. Consider că este o persoană bine pregătită profesional, ocupându-se în cadrul Centrului de îndrumare de sectorul Artă plastică. Cunosc că este în bune relaţii cu numiţii L.E., I.I., M.G., S.G. şi G.C. Nu am auzit-o vorbind nefavorabil la adresa conducerii superioare de partid şi de stat. Locuieşte la un cămin de nefamilişti. Este în relaţii apropiate cu numitul M. F., administrator la un cămin al IACM Vâlcea, care i-a facilitat o încăpere în imobilul din strada Dacia. A rămas surprins că nu i-a solicitat mici atenţii, dar întrebându-l cu ce îl poate ajuta, acesta l-a rugat să-l ajute în organizarea unor spectacole, fiind şeful formaţiei de muzică rock de la Casa Știinţei şi Tehnicii din Râmnicu Vâlcea. M.F. face dese deplasări în ţară, are un mare anturaj de persoane, în special în rândul tinerilor. Are intenţia să se căsătorească. În discuţiile pe care le poartă, nu abordează probleme politice, fiind interesat numai de noutăţile ce apar în domeniul muzicii rock”.

Sursa “Relu” relatează că “în cadrul Centrului de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă din Râmnicu Vâlcea, există o stare de spirit necorespunzătoare deoarece personalul nu este retribuit, centrul funcţionând pe principiul autofinanţării. Angajaţii Centrului intenţionau să organizeze un spectacol pentru tineret cu dublu scop: atragerea tinerilor şi obţinerea banilor pentru plata retribuţiilor, dar acest spectacol nu a primit aprobarea tovarăşului B.A., care şi-a motivat refuzul amintind angajaţilor că un spectacol de varietăţi de primăvară mai fusese organizat în urmă cu puţin timp la Palatul Culturii din Râmnicu Vâlcea. B.A. nu sprijină Centrul atunci când este vorba de asigurarea spaţiului şi a aparaturii electronice necesare pentru efectuarea repetiţiilor înaintea spectacolelor. Numitul B.C. are la domiciliul său un video-casetofon cu casete care contravin normelor în vigoare privind darea în circuit a unor filme necorespunzătoare. Are unele filme ce prezintă aspecte din societăţile capitaliste în comparaţie cu societatea socialistă, denigrând societatea socialistă. De asemenea, primeşte cetăţeni în casă pentru vizionarea acestor filme contra cost”.