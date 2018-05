Consiliul Local, convocat de urgenţă să aprobe fonduri pentru lucrări de deviere reţele pe Calea lui Traian intersecţie cu Dacia

Vineri, 11 mai, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, va documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de deviere reţele zona Calea lui Traian intersecţie cu strada Dacia”, la valoarea totală de 277.552 lei fără TVA. Necesitatea acestor lucrări a aparut odata cu lucrările de reparaţii ce urmeaza a se desfasura in zona, acestea vizând modificarea pârtii carosabile si a trotuarelor, afectand prin urmare si reţele din zona. „Relocarea reţelelor este necesara pentru buna finalizare a lucrărilor de reparaţii. În prezent reţelele sunt pozitionate in zona viitoarei parti carosabile. O parte din stâlpii de iluminat prezintă defecte si trebuie înlocuiţi. Relocarea stâlpilor de iluminat stradal in linia viitorului trotuar si refacerea alimentarii cu energie a acestora. Se demonteaza 4 stâlpi si se relocheaza unul din ei. Se înlocuiesc 3 stâlpi deteriorati cu stâlpi noi si se reface racordul la reţea. Se executa fundaţii corespunzatore in noua poziţie. Se identifica reţeaua de cabluri cu laboratorul specializat pentru a determina corect reţeaua existenta. Relocarea reţelei LEA 20 KV pe un traseu nou se va face cu mansonarea acestuia in capete si marcarea cu borne a noului traseu. Pe direcţia Nord-Sud pe strada Calea lui Traian tronsonul cuprins intre aleea Olanesti si restaurantul Noil, pe partea dreapta este afectata reţeaua pe o lungime de 150 ml. In cazul in care este necesar se vor desface bordurile existente si se vor reutiliza. Reţele de apa si canalizare: pe strada Dacia, partea stanga a sensului de mers spre Ostroveni de la intersectia strada Dacia cu strada Calea lui Traian, pe partea stanga este afectata reţeaua de canalizare si ape pluviale pe o lungime de 30 ml. Pe direcţia Nord-Sud pe strada Calea lui Traian, pe partea dreapta tronsonul cuprins intre strada Antim Ivireanu si restauratul Noil. Pe partea dreapta este afectata reţeaua de canalizare si ape pluviale pe o lungime de 36.5 ml. Relocarea reţelei de apa pluviala se va face in asa fel incat sa permită colectarea si evacuarea apelor pluviale. Refacerea reţelei de canalizare in zona afectata se va face prin înlocuirea tubului de aductiune premo”, se arată în raportul Primăriei Râmnicului.