Consilierii locali din Berbesti, Budesti si Ramnicu Valcea pot sa SALVEZE peste 10.000 de locuri de munca!

Exista riscul major ca activitatea minelor de la Berbesti si Alunu sa fie sistata daca responsabilii politici – consilierii din consiliile locale Berbesti, Budesti si Ramnicu Valcea nu vor da AVIZ FAVORABIL pentru realizarea proiectului: intoarcerea cenusii la mina de provenienta, Cariera Panga. La ora actuala depozitul de cenusa este aproape plin, iar daca nu se gaseste URGENT o solutie de depozitare a cenusii, in conformitate cu prevederile de mediu ale Uniunii Europene, CET Govora se va inchide. Acest FALIMENT ar avea efecte DEZASTRUOASE asupra intregii economii valcene, urmand a se inchide, inevitabil, si combinatul chimic Oltchim, dar si Uzinele Sodice Govora, unitati care asigura peste 5000 de locuri de munca. Prefectul judetului Valcea, Florian Marin, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, primarul din Berbesti, Vintila Chelcea, cel din Budesti, Ionel Vladulescu, si Mircia Gutau de la Ramnicu Valcea, dar si presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, impreuna cu toti consilierii locali trebuie sa dea dovada de solidaritate si de seriozitate, sa abandoneze rafuielile politice sterile si sa sustina acest proiect VITAL pentru CET Govora! Altfel Valcea se va transforma intr-o Vale a Plangerii din punct de vedere economic!

CET Govora: Exista premise pentru aprobarea si implementarea cu succes a unui Plan de Reorganizare

Datorita masurilor adoptate de catre administratorul judiciar EURO INSOL si a rezultatelor favorabile obtinute pana la 31.12.2017 exista premise pentru aprobarea si implementarea cu succes a unui Plan de Reorganizare la CET Govora.

Planul de Reorganizare al CET Govora este in curs de elaborare si in conformitate cu art. 133 din Legea 85/2014, acesta va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor.

Pe perioada de reorganizare a societatii trebuie asigurate fondurile necesare finantarii activitatii curente, inclusiv finantarea investitiilor. Ca urmare, in elaborarea planului de reorganizare al CET Govora se vor avea in vedere in continuare masuri de crestere a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si se va urmari incasarea tuturor creantelor restante.

In vederea atingerii obiectivului principal si anume redresarea CET Govora si iesirea din insolventa, implementarea proiectului privind intoarcerea cenusii la mina de provenienta este vital.

Astfel, in data de 02.03.2018 CET Govora a solicitat Consiliului Judetean Valcea eliberarea certificatului de urbanism necesar Acordului de Mediu pentru intoarcerea cenusii la mina de provenienta.

Consiliile Locale din localitatile Berbesti, Budesti si Ramnicu Valcea trebuie sa fie responsabile si sa inteleaga urgenta emiterii avizelor necesare, astfel incat Consiliul Judetean Valcea sa poata elibera Certificatul de Urbanism solicitat.

Pentru a intelege toti locuitorii judetului Valcea si in special cei din localitatile Berbesti, Budesti si Ramnicu Valcea care sunt avantajele returnarii cenusii la mina de provenienta, in Cariera Panga, prezentam principalele AVANTAJE, dar si riscurile majore ale nerealizarii acestui obiectiv:

AVANTAJE:

Continuarea activitatii CET Govora Mentinerea in viata a Platformei Industriale ( OlTCHIM, CHIECH SODA, etc) Mentinerea actualelor locuri de munca, Crearea unor noi locuri de munca prin incorporarea controlata a cenusii in halda interioara de steril a Carierei Panga Impact minim asupra mediului inconjurator Reducerea costurilor cu depozitarea cenusii Umplerea golurilor din cariera Panga – prin aplicarea conceptului extins “5 R” (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle), ca fundament al conceptului economiei circulare si redarea terenurilor in circuitul economic Alinierea la cerintele europene (Comisia de la Sevilia) privind managementul cenusii prin returnarea acesteia la mina de provenienta Solutia intoarcerii cenusii la mina de provenienta este clasificata ca: “Cel mai raspandit mod de depozitare a reziduurilor si produselor secundare ale arderii lignitului prin umplerea minelor de lignit epuizate” conform Manualului BAT (Best Available Techniques).

RISCURI ENORME, in eventualitatea nefericita in care consiliile locale din Berbesti, Budesti si Ramnicu Valcea nu vor emite avizele necesare:

Inchiderea activitatii carierelor din Berbesti si Alunu Epuizarea rapida a capacitatii de depozitare a cenusii in depozitul existent Sistarea activitatii CET Govora Pierderea locurilor de munca a tuturor salariatilor CET Govora Impact negativ asupra economiei Judetului Valcea prin disparitia celor mai mari agenti economici din Judet si a celor dependenti de acestia ( pierderea a cca 15.000 de locuri de munca) Sistarea livrarii apei calde menajere si a caldurii in Municipiul Ramicu Valcea, afectand populatia si institutiile de interes public (scoli, gradinite, spitale)

RETURNAREA CENUSII LA MINA DE PROVENIENTA

Utilizarea la CET Govora a resursei energetice locale, carbune energetic inferior – lignit din Exploatarea Miniera Berbesti-Alunu, prezinta avantaje economice si sociale majore pentru economia judetului Valcea, cu toate aspectele de poluare a mediului inerente: emisii poluante si gaze cu efect de sera la cosul de fum al cazanelor si, produse de ardere solide: zgura (cenusa de vatra), cenusa zburatoare si gipsul sintetic din procesul de desulfurare a gazelor de ardere. CET Govora trateaza cu maxima responsabilitate aceste aspecte de mediu, avand in derulare proiecte de conformare cu legislatia de mediu in vigoare.

Cenusa zburatoare, care formeaza cea mai mare cantitate de deseuri de ardere se retine in electrofiltre speciale cu grad de retinere mai mare de 99.99% si se colecteaza, functie de destinatie, astfel:

– In stare umeda in bazine de colectare de unde slamul rezultat se pompeaza catre depozitul de deseuri solide; aici cenusa se decanteaza si se depoziteaza conform iar apa se recircula. Aceasta este o solutie invechita tehnologic si implica un cost ridicat de transport si depozitare.

– In stare uscata in silozuri speciale de unde se livreaza produs conform si certificat pentru industria materialelor de constructie (in ultimii 10 ani cenusa livrata 1.135.000 tone). CET Govora a inscris produsul in Registrul national al produselor pentru constructii ww.ctpc.ro si deruleaza procedura de inregistrare conform cu Regulamentul 1907/2006 (CE) – “REACH”al Uniunii Europene.

O alternativa la colectarea cenusii in stare umeda este returnarea la mina a cenusii, solutie BAT (best available techniques ) conform Comisiei de la Sevilia a Comisiei Europene si conform Manualului BAT fiind clasificata ca: “Cel mai raspandit mod de depozitare a reziduurilor si produselor secundare ale arderii lignitului este: umplerea minelor de lignit”.

Astfel produsele de ardere ale carbuneluI, la nivelul tarilor europene dezvoltate (EU15), sunt evacuate din centrale cu urmatoarele destinatii (Evaluare ECOBA – European Association for Use of the By-products of Coal-Fired Power-Stations ) :

Utilizarea ca material de constructii si material de umplutura in cariere/minele subterane: 52%;

Reintoarcerea la mina de provenienta: 40%;

Depozitare ecologica: 7%;

Depozitare temporara: 2%.

Exemple de bune practici UE:

– In Germania nu se mai depoziteaza cenusa ca deseu de peste 25 de ani, astfel ca singura destinatie a cenusii care nu se poate utiliza ca material de constructii (inclusiv pentru stabilizarea stratului de baza la drumuri si autostrazi) este utilizata ca material de umplere a golurilor din minele de carbune:

– Olanda importa cenusa pentru producerea de materiale de constructii inclusiv pentru a produce agregate pentru betoane;

– In Polonia sunt create firme specializate pentru proiectele de mediu care preiau cenusa si produsele de desulfurare pentru a realiza reconstructia ecologica a exploatarilor miniere.

Proiectul de returnare la mina de provenienta a cenusii este in concordanta cu legislatia de mediu si cu bunele practici europene din urmatoarele considerente:

Proiectul tine cont de Implementarea in 2011 a prevederilor Directivei 2008/98/EC transpusa prin Legea 211/2011 privind deseurile prin utilizarea mecanismului procedurii End of Waste (incetarea statutului de deseu) daca: substanța indeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor si utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației. Cenusa va fi transportata in stare umectata 25% pentru a nu fi spulberata pe traseu si va fi depusa in amestec omogen in raport de 2.5% cu masa de steril, cantitatea de cenusa depusa fiind insignifianta in raport cu masa sterilului in care se incorporeaza. Cenusa corespunde calitativ cerintelor pentru a fi returnata la mina de provenienta. conform analizelor efectuate de laboratoare acreditate RENAR din tara si din Ungaria si Marea Britanie in 2007 care au demonstrate urmatoarele:

– Din punct de vedere al radioactivitatii activitatea cenusii este sub valoarea fondului natural;

– Cenusa nu este antrenata de apele subterane si nu influenteaza panza freatica;

– Valorile foarte mici ale depasirilor concentratiilor din cenusa fata de steril la unele substante, cat si aspectele toxicologice reduse ale acestora, au determinat incadrarea amestecului cenusa/steril pentru depozitare in categoria deseurilor inerte.

In baza rezultatelor analizelor de mai sus, inca din anul 2007 CET Govora a intocmit un Studiu de Fezabilitate in baza carui a solicitat si a fost emis certificatul de urbanism nr 11/19.04.2007 de catre Primaria Orasului Berbesti pentru realizarea unui proiect de returnare a cenusii provenite din arderea lignitului la mina de provenienta. Proiectul a beneficiat si de acceptul proprietarului Exploatarii miniere Berbesti de la acea data, SNLO Tg-Jiu, implementarea lui fiind stopata din lipsa de finantare.

In prezent, din considerentele expuse anterior, este oportuna reluarea acestui proiect care ar permite functionarea centralei pentru o perioada lunga de timp si implicit a activitatii de exploatare a carbunelui in zona, cu efecte benefice pentru intreaga comunitate. CET Govora trateaza cu maxima seriozitate si responsabilitate probleme de mediu generate de activitatea sa, luand toate masurile necesare pentru a nu afecta mediul inconjurator si comunitatile locale. Pentru a dovedi ca solutia propusa este cea mai eficienta din punct de vedere al conformarii la mediu testele de laborator pentru demonstrarea compatibilitatii cenusii cu depunerea in amestec cu sterilul din mina de provenienta se vor reface in cursul anului 2018 in cadrul Studiului de fundamentare a proiectului cu urmatoarea tematica:

– Studiu de solutie pentru conditionarea cenusii de termocentrala si analize de laborator in regim acreditat pentru trecerea cenusii zburatoare din categoria „deseu nepericulos” in categoria “deseu inert” sau caracterizarea acesteia ca „non-deseu”.

Studiu de fezabilitate pentru „Returnarea cenusii de termocentrala de la CET Govora (conditionata, sub forma de slam dens sau aglomerata in agregate minerale, etc si incorporarea acesteia ca material de umplere in tehnologia de haldare la carierele miniere operate de CET Govora SA”;

Documentatia si asistenta tehnica pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiect,

Revizuirea documentatiilor tehnice necesare innoirii Licentei de exploatare pentru perimetrul minier vizat

Pentru a asigura o transparenta totala fata de autoritatile locale si de comunitate CET Govora se angajeaza sa faca publice rezultatele analizelor si studiilor efectuate pentru a demonstra opiniei publice si tuturor factorilor interesati ca solutia propusa nu produce efecte nocive pentru mediul inconjurator , este conforma cu legislatia de mediu nationala si europeana, asigura dezvoltarea economiei locale si mentinerea locurilor de munca din cadrul Exploatarii Miniere Berbesti.

Tiberiu Pirnau