Primaria Calimanesti si-a propus sa combata saracia in comunitatea Jiblea Veche cu fonduri de la Uniunea Europeana

Primaria Orasului Calimanesti, in calitate de beneficiar al proiectului „SISTEM Calimensti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti”, organizeaza vineri, 11.05.2018, incepand cu ora 12:00, in Sala de festivități a Liceului Tehnologic de Turism Călimănești, strada Calea lui Traian nr.278, conferinta de lansare a proiectului.

Proiectul este o initiativa comuna a partenerilor Primariei Orasului Calimanesti, Asociatia SCIENTIA NEMUS si Scoala Gimnaziala Jiblea Veche – Calimanesti, prin care isi propun combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comunitatea Jiblea Veche – Calimanesti, din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului.

In cadrul conferintei vor fi prezentate obiectivele proiectului, activitatile ce urmeaza a fi implementate, rezultatele anticipate, precum si rolul si implicarea partenerilor in proiect.

La eveniment vor fi prezenti reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice locale, reprezentanti ai partenerilor, reprezentanti ai mediului local de afaceri, ai sistemului educational si mass-media.