Constantin Radulescu isi canta Valcea in… versuri

Valcea…. cel mai frumos judet din Romania!

Valcea este inmiresmat… parfumat si bâzâit in aceste zile!

Se face mierea…. salcâmul e in sărbătoare!

Veniti pe la noi…. din sud pana in nord Valcea vi se dăruiește inmiresmat de salcâm in aceste zile!

Bucurie, sanatate si miere de la Valcea!

Enjoy!

Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea – postare Facebook