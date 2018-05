SC Modarem SRL, un brand romanesc in domeniul productiei de haine piele si incaltaminte

Infiintata in 1994, firma Modarem SRL din Ramnicu Valcea (confectii haine piele si incaltaminte), s-a dezvoltat armonios si continuu prin managementul superior al resurselor umane si materiale.

Pasiunea si experienta au facut ca produsele firmei Modarem SRL sa ajunga la sufletul clientilor prin calitatea, eleganta si bunul gust pe care il exprima.

Firma mentine cu succes trendul modei specific produselor sale, incercand si reusind sa ofere modele de calitate superioara care atrag priviri admirative. Folosirea materialelor de prima calitate in procesul de productie si controlul riguros se regasesc in fiecare produs care poarta eticheta Modarem. Societatea are implementat si mentine un sistem de management al calitatii, certificat ISO 9001 in anul 2005.

Avem de la inceputul proiectarii unui model si pana la iesirea lui pe usa magazinului grija ca acesta sa multumeasca deplin clientul care l-a ales.

Calitatea produselor noastre a fost apreciata la targurile si festivalurile la care au fost prezente obtinand premii de excelenta la editiile anuale ale acestora.

Modarem contact