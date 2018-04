Investiţii importante în oraşul Băbeni în cei aproape doi ani de mandat ai primarului PSD, Stefan Bogdan

Nu vreau să fac un bilanţ, pentru că încă nu am finalizat lucrările. Probabil în două-trei luni vom reuşi să finalizăm mai multe proiecte. Vom inaugura Casa de Cultură, after-schoolul, grădiniţa de la Valea Mare, parcul central, zona blocurilor, strada Serafimeşti, la care se va finaliza asfaltarea cu poduri şi rigole şi s-ar putea să inaugurăm şi mai multe alte lucrari. Săptămâna viitoare vom demara procedurile de achiziţie pe SEAP. Sperăm să nu avem contestaţii şi sa începem lucrările cât mai repede. – a declarat primarul Bogdan unei publicatii locale.

Primul proiect cu finantare europeana pentru orasul Babeni

Am reuşit să semnăm contractul de finanţare pentru primul proiect european din istoria Băbeniului. Este vorba despre un proiect social, ai cărui beneficiari sunt locuitorii de la Valea Mare. Proiectul îşi propune să combată sărăcia şi excluziunea socială. Este vorba de 300 de persoane ţintă, identificate în perioada premergătoare proiectului şi care vor beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea nivelului de trăi. Nu se vor construi locuinţe, dar se vor reabilita cele existente, se vor dota bucătăriile cu electrocasnice, se vor construi băi acolo unde nu există sau se vor reabilita şi dota cele existente, se vor monta panouri solare, etc. Se vor înfiinţa 30 de firme noi, unde se vor angaja persoanele ţintă sau vor fi stimulate persoanele cu până la 30.000 de euro pentru dezvoltarea unei afaceri. Tot în cadrul proiectului copiii vor fi şcolarizaţi până la gradul de angajare. Proiectul are o valoare de 3 milioane de euro, iar contribuţia noastră este de doar 2%, restul fiind bani europeni – a mai mentionat, potrivit aceleiasi surse, primarul Stefan Bogdan.