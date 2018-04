Vand teren aflat in comuna Mihaesti, sat Magura, situat la DN64 (Valcea – Dragasani), intre firmele Vox Profile si Strabag

Teren com. Mihaesti, sat Magura, situat pe DN64 Rm. Valcea-Dragasani. Terenul are o suprafata de 6.900 mp cu deschidere la DN64 de 30ml. Terenul este pretabil pentru diferite activitati comerciale, DN64 find un drum intens circulat. Oportunitate pentru cei ce doresc sa investeasca(spalatorie auto, peco, dezmembrari auto, parcare tiruri, depozit, hala, etc). Terenul se afla in apropierea fabricilor Strabag si Vox Profile(exista utilitati). Pretul este usor negociabil. Nu accept schimburi! Rog seriozitate! Va multumesc!

Mail: ziaruldevalcea@yahoo.com

Tel: 0740866335