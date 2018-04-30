IN ATENŢIA ELEVILOR CARE DORESC SA URMEZE CURSURILE LICEULUI DE ARTE “VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA ÎN CLASA A IX-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
IN ATENŢIA ELEVILOR CARE DORESC SA URMEZE CURSURILE LICEULUI DE ARTE “VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA ÎN CLASA A IX-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
PROBELE DE APTIUTUDINI PENTRU ADMITEREA LA LICEUL DE ARTE “VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA
VOR AVEA LOC ÎN ZILELE DE 16 ŞI 17 MAI 2018. INSCRIERILE PENTRU ACEST EXAMEN VOR AVEA LOC ÎN ZILELE DE 14 ŞI 15 MAI 2018
CLASA A IX-A PROFIL MUZICĂ
ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
1 CLASĂ 28 LOCURI
PROFIL ARTE VIZUALE
ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
1 CLASĂ 28 LOCURI
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/Ordinul%20MEN%20nr.%204794_31%20aug%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017_admitere%20in%20inv%20liceal%202018-2019.pdf
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