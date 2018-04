GPL sau GNC? Autoturismele vor putea fi modificate și pentru Gaz Natural Comprimat! 

Astfel, acestia iau in calcul, pentru automobilele echipate din fabrica cu instalatii GPL, varianta alimentarii cu carburanti conventionali. Daca pana in prezent singura varianta era GPL (Gaz Petrolier Lichefiat), acest carburant urmeaza sa-si cunoasca rivalul: GNC (Gaz Natural Comprimat).

Procedura de aprobare a acestei initiative a Ministerului Transporturilor se dovedeste a fi un lucru util in acest domeniu, mai ales datorita oferirii unor noi variante care se pot dovedi a fi folositoare. Este de luat in calcul si faptul ca peste 14.000.000 de automobile sunt in prezent alimentate cu acest gaz natural comprimat.

Acest lucru nu poate sa confime decat siguranta noului carburant, fapt pentru care GNC-ul este un combustibil tot mai utilizat in sectorul transportului, intrucat gazele rezultate in urma arderii acestuia sunt slab poluante, nu dau nastere efectului de sera si, prin urmare, mediul inconjurator este protejat.

Astfel, principalele beneficii ale acestui combustibil se materializeaza prin costuri reduse privind alimentarea si intretinerea, sigilarea ermetica si impiedicarea oricaror scurgeri, evaporari sau varsari de carburant, toate cu o durata de viata extinsa.

In ceea ce priveste reglementarea prevederilor ce fac referire la gestionarea acestui carburant, proiectul de ordine stabileste conditiile in care conversia motoarelor este legala astfel:

Prima conditie se refera la componentele instalatiei de alimentare cu GNC. Acestea necesita omologare conform Regulamentului CEE-ONU numarul 67 si 110. Montarea instalatiei GNC trebuie executata sub incidenta Regulamentului mai sus mentionat si numai cu marcaje de omologare clare, fara deformatii plastice, fisuri sau alte crapaturi.

A doua conditie se refera la montarea marcajelor de omologare CEE-ONU. Acestea vor fi aplicate pe componentele sistemului astfel incat sa poata fi observate si verificate, direct sau indirect, fara a fi necesara demontarea acestor componente.

A treia conditie se refera la mentinerea normei de poluare chimica initiala a autovehicului pe care s-a montat instalatia propriu-zisa.

A patra conditie face referire la greutatea automobilului. Masa maxima totala si greutatea maxima pe fiecare axa sa nu depaseasca maximul tehnic admis de producator la omologarea autovehiculului.

Ultima conditie face referire la puterea motorului. Aceasta nu trebuie sa depaseasca sau sa scada sub intervalul 90%-105% din masurarea in cazul functionarii cu carburantul cu care automobilul a fost omologat.

Articol preluat de pe: www.cars.ro

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.