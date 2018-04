COMUNICAT DE PRESA privind debutul mobilitatii proiectului: „Getting to know each other!”

Asociatia INITIATIVE SOCIALE [AIS] impreuna cu partenerii: SCAMBIEUROPEI – Italia, HELLENIC YOUTH PARTICIPATION [HYP] – Grecia, EUROPEJSKA FUNDACJA EDUKACYJNO-SPORTOWA [EFES] – Polonia, ASOCIACION DESES 3 – Spania, GAZIANTEP LOCAL YOUTH GROUP [GLYG] – Turcia, anunta debutul mobilitatii proiectului „Getting to know each other!” .

Acest proiect este finantat de catre Comisia Europeana prin programul „Erasmus +”, Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor in scop educational – Proiect de mobilitate pentru tineri si pentru lucratorii de tineret.

Proiectul „Getting to know each other!” este un schimb de tineret multilateral care este implementat in perioada 01.02.2018 – 31.08.2018, iar mobilitatea acestui proiect are loc in orasul Horezu din judetul Valcea, in perioada 25.04.2018 – 05.05.2018.

Grupul acestui proiect cuprinde un numar de 30 de tineri participanti si 6 lideri de grup, care participa timp de 9 zile la diverse activitati, prin metode de educatie non-formala, prin care se urmareste dezvoltarea competentelor sociale, interculturale, promovare a creativitatii, a traditiilor si obiceiurilor nationale.

Locul desfasurarii mobilitatii este localitatea Horezu, judetul Valcea, unde participantii au ocazia sa colaboreze, sa comunice intr-o maniera activa si constructiva si sa descopere diversitatea culturala a fiecarei tari participante. Astfel, cei 36 de tineri au posibilitatea participarii in activitati comune cu tineri din alte tari si beneficiaza de diversitatea experientei socio-culturale a fiecarei tari de trimitere a tinerilor pentru a crea un concept comun.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt urmatoarele:

OS1: Cresterea gradului de constientizare a 36 de tineri din 6 tari diferite asupra necesitatii dezvoltarii competentelor sociale, interculturale in contextul european actual, pe parcursul mobilitatii.

OS2: Dobandirea de noi competente cheie pentru 36 de tineri pe parcursul mobilitatii. Acestea vor fi dobandite/dezvoltate prin metodele de educatie non-formala pe parcursul mobilitatii.

OS3: Integrarea sociala a 12 tineri cu oportunitati reduse. Prin implicarea in proiect, acestia se vor simti integrati social, vor capata incredere in ei, vor dobandi competente cheie care sa ii ajute pe viitor in viata activa.

OS4: Promovarea sentimentului de solidaritate si toleranta printre tinerii participanti pentru a facilita coeziunea sociala la nivelul UE pe parcursul mobilitatii.

OS5: Dezvoltarea si mentinerea partenerialtului strategic incheiat intre promotorii prezentului proiect.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor, proiectul „Getting to know each other!” include atat activitati indoor, cat si outdoor; programul zilnic de activitati integrand diferite instrumente, precum: metode de educatie non-formala, lucru in echipa, brainstorming, auto-reflectie, etc.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati: www.initiative-sociale.ro