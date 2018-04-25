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ANUNT IMPORTANT! Lista cu numele si prenumele si seria carnetului de membru vanator care se declara nule de catre AJVPS VALCEA 

Postat in 23:05, miercuri, 25 aprilie 2018
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Lista cu numele si prenumele si seria carnetului de membru  vanator care se declara nule de catre AJVPS VALCEA

NUME SI PRENUME SERIE CARNET
ANTACICA ION 36912
ANTONIE ANDREI GEORGE 090638
AVRAM CONSTANTIN DANIEL 090634
AVRAM VIRGIL 36106
BARBU CORNELIU 36346
BARBU IONUT 36347
BICA ILIE VIRGIL 37146
BICA ION 36646
BUSCA ION 36932
CALIN GHEORGHE 36629
CONSTANTINESCU NICOLAE 37159
COSMESCU GHEORGHE 36793
DINUTOIU GHEORGHE 37080
DRAGOMIR MARIUS 36021
DURA CONSTANTIN 090623
FLORESCU ION 37155
GOGOASE DRAGOS MARIAN 36988
GRIGORE DUMITRU ADRIAN 36981
HOBJILA IONUT ION 37180
IONITA ALEXANDRU 36062
IVASCU ION 36370
MANEA ANDREESCU MIHAIL 36074
MANU ION LUCIAN 36899
MATAHALA GRIGORE 36358
MATEI MARIN 095634
MESEA P. PETRU 35965
MESEA VASILE 36926
MIHAI NICULAE 37045
MIU NICOLAE OVIDIU 36295
NASTASOIU IULIAN 36364
NEAGOIE CONSTANTIN 36145
NECSOIU VASILE 36092
NITA AUGUSTIN FLORIN 094853
OPREANA DUMITRU 36367
PETRIAN DUMITRU 36788
POJORANU GHEORGHE 36724
POP LIVIU 37169
POPA ALEXANDRU BOGDAN 090612
POPA CONSTANTIN 36335
POPESCU DUMITRU 36762
POPESCU FLOREA 37143
RADU AUREL 090642
SECU IULIU RADU 090637
SERBAN ION 36221
SIMOIU VALERIAN 36354
STANCULESCU VICTOR 085365
STELIAN MARIUS 085371
TARASENIE DUMITRU 36177
TIRCU AUREL 098245
TOADER ILIE 37089
TRUICA VALENTIN 36280
TRUTOIU CTIN 36991
TUDOR VICTOR 090622
VIZITIU PETRE 37109
VOICU ILIE 36331
ZAMFIRESCU SORIN-STEFAN 36342

 

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