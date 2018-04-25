ANUNT IMPORTANT! Lista cu numele si prenumele si seria carnetului de membru vanator care se declara nule de catre AJVPS VALCEA
Lista cu numele si prenumele si seria carnetului de membru vanator care se declara nule de catre AJVPS VALCEA
|NUME SI PRENUME
|SERIE CARNET
|ANTACICA ION
|36912
|ANTONIE ANDREI GEORGE
|090638
|AVRAM CONSTANTIN DANIEL
|090634
|AVRAM VIRGIL
|36106
|BARBU CORNELIU
|36346
|BARBU IONUT
|36347
|BICA ILIE VIRGIL
|37146
|BICA ION
|36646
|BUSCA ION
|36932
|CALIN GHEORGHE
|36629
|CONSTANTINESCU NICOLAE
|37159
|COSMESCU GHEORGHE
|36793
|DINUTOIU GHEORGHE
|37080
|DRAGOMIR MARIUS
|36021
|DURA CONSTANTIN
|090623
|FLORESCU ION
|37155
|GOGOASE DRAGOS MARIAN
|36988
|GRIGORE DUMITRU ADRIAN
|36981
|HOBJILA IONUT ION
|37180
|IONITA ALEXANDRU
|36062
|IVASCU ION
|36370
|MANEA ANDREESCU MIHAIL
|36074
|MANU ION LUCIAN
|36899
|MATAHALA GRIGORE
|36358
|MATEI MARIN
|095634
|MESEA P. PETRU
|35965
|MESEA VASILE
|36926
|MIHAI NICULAE
|37045
|MIU NICOLAE OVIDIU
|36295
|NASTASOIU IULIAN
|36364
|NEAGOIE CONSTANTIN
|36145
|NECSOIU VASILE
|36092
|NITA AUGUSTIN FLORIN
|094853
|OPREANA DUMITRU
|36367
|PETRIAN DUMITRU
|36788
|POJORANU GHEORGHE
|36724
|POP LIVIU
|37169
|POPA ALEXANDRU BOGDAN
|090612
|POPA CONSTANTIN
|36335
|POPESCU DUMITRU
|36762
|POPESCU FLOREA
|37143
|RADU AUREL
|090642
|SECU IULIU RADU
|090637
|SERBAN ION
|36221
|SIMOIU VALERIAN
|36354
|STANCULESCU VICTOR
|085365
|STELIAN MARIUS
|085371
|TARASENIE DUMITRU
|36177
|TIRCU AUREL
|098245
|TOADER ILIE
|37089
|TRUICA VALENTIN
|36280
|TRUTOIU CTIN
|36991
|TUDOR VICTOR
|090622
|VIZITIU PETRE
|37109
|VOICU ILIE
|36331
|ZAMFIRESCU SORIN-STEFAN
|36342
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