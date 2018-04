Televiziunea VTV pierde, Etalon castiga! Gheorghe Smeoreanu revine in forta la TV!

Asa cum am anticipat, calaretul a ramas fara cap si avionul se transforma, pe zi ce trece, in tractor! Televiziunea VTV din Ramnicu Valcea l-a pierdut pe cel mai bun realizator de emisiuni politice din Valcea, Gheorghe Smeoreanu, pe singurul profesionist media care facea audienta reala. Din pacate! Asa cum il cunosc de peste 10 ani, jurnalistul Smeoreanu se va reinventa, va renaste profesional ca Pasarea Phoenix.

In alta ordine de idei, incepand de luni, 30 aprilie, de la ora 20.00, Gheorghe Smeoreanu revine in forta la… Televiziunea Etalon, in calitate de realizator de emisiuni si de director. Ii dorim succes in noul proiect jurnalistic!

Tiberiu Pirnau