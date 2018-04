VTV fara Criterii Politice s-ar transforma in… tractor

In ultima perioada s-au vehiculat tot felul de informatii referitoare la continuarea (sau nu) colaborarii reputatului jurnalist Gheorghe Smeoreanu cu Televiziunea VTV din Ramnicu Valcea. Nu stiu si nici nu ma intereseaza motivele din spatele suspendarii emisiunii Criterii Politice, realizata de Smeoreanu la VTV. Ceea ce vreau sa subliniez este faptul ca Televiziunea VTV fara aportul talentatului ziarist valcean ar fi un fel de calaret fara cap. Sa fim seriosi si sa recunoastem, VTV fara Criterii Politice s-ar transforma din avion in tractor. Sper sa mi se inteleaga metafora! Nu stiu care sunt planurile de viitor ale actualului patron al Televiziunii VTV, dar e clar ca nu va avea de castigat din plecarea lui Gheorghe Smeoreanu. Dimpotriva! Va avea de pierdut CLAR in ceea ce priveste audienta! Nu cred ca este nimeni atat de naiv incat sa creada altceva. Pe de alta parte, ajungandu-mi la urechi anumite discutii destul de penibile si de incomode pentru ambele tabere, punandu-ma in pielea jurnalistului – eu unul nu as mai sta nici macar o secunda la aceasta televiziune. Avand in vedere relatiile mele de prietenie, atat cu Gheorghe Smeoreanu, cat si cu patronul Viorel Bica, mi-am exprimat acest punct de vedere. In rest, fiecare face ce ii dicteaza propria constiinta…

Tiberiu Pirnau