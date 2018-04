Două maşini, cuprinse de flăcări în Râmnicu Vâlcea şi Malaia

La data de 21 aprilie 2018, o masina a fost cuprinsa de flacari in trafic. S-a intamplat in zona Troianu a municipiului Ramnicu Valcea, chiar la intersectia strazii Calea lui Traian cu DN 67. Conform martorilor, autoturismul cuprins de flacari are instalatie GPL, existand pericolul unei explozii. Un autoturism a fost cuprins de flăcări în trafic, pe DN 7 A, pe raza localităţii Malaia, din nordul judeţului Vâlcea. Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 20 aprilie 2018, în jurul orei 20.00, chemaţi la faţa locului fiind pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea. Din spusele pompierilor, incendiul la autoturism s-a manifestat la compartimentul motor, iar până la stingerea flăcărilor au fost distruse mai multe componente ale motorului, dar capota. Din fericire, şoferul autoturismului a reuşit să iasă la timp din vehicul şi nu a fost răni. Cauza producerii incendiului se pare că ar fi un scurtcircuit.