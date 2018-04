Cum poti pastra display-ul telefonului tau inteligent in deplina siguranta?

Dispozitivele mobile inteligente, sau altfel spus smartphone-urile reprezinta unele dintre cele mai revolutionare inventii ale lumii moderne avand in vedere ca pe langa functia de baza de care dispun si anume aceea de a permite realizarea unei convorbiri oriunde si in orice moment, aceste dispozitive mai au totodata si o serie de alte functii aproape vitale pentru lumea moderna in care traim. De la navigarea pe Internet, pana la trimiterea de email-uri si imortalizarea momentelor deosebite cu ajutorul unor camere performante, telefoanele inteligente reprezinta astazi o parte componenta din viata de zi cu zi a fiecaruia dintre noi. Pot aparea insa si momente neprevazute cand din neatentie scapam din mana aceste dispozitve, astfel ca in situatia data, ne vedem pusi in situatia de a inlocui anumite componente sau chiar sa achizitionam un alt dispozitiv.

Moda display-ului cat mai generos este fara doar si poate una in totalitate pe gustul nostru, insa aceasta are si dezavantajele ei, unul dintre acestea fiind ca dispozitivele sunt mult mai vulnerabile la cazaturi. In ciuda eforturilor marilor producatori de a veni cu tehnologii care mai de care mai rezistente, nu de putine ori chiar si telefoanele de ultima generatie se zgarie sa use sparg. In acest sens, utilizarea unor folii de telefoane care sa le protejeze, reprezinta una dintre solutiile cele mai la indemana prin care putem pastra in siguranta dispozitivele mobile. Iata asadar cateva motive pentru care sa utilizezi o folie de protectie de calitate.

Cu o investitie mica, iti poti proteja dispozitivul de zgarituri si crapaturi ale ecranului.

Utilizarea unei folii de protectie nu reprezinta nicidecum un moft avand in vedere ca acestea reprezinta practic unica solutie pe care o avem atunci cand vrem sa oferim dispozitivelor mobile o protectie sporita. Foliile de protectie moderne pot oferi dispozitivelor mobile o protectie sporita avand in vedere ca pe piata se regasesc astazi folii de protectie cu proprietati de regenerare, astfel ca in situatia unor zgarieturi minore, acestea vor diparea ca prin minune gratie acestei tehnologi.

Foliile de protectie de calitate nu afecteaza culorile originale ale display-ului.

Foliile de protectie clasice adesea afectau intr-o mai mica sau mai mare masura culorile originale ale disply-ului telefonului, astfel ca multi oameni alegeau sa nu isi protejeze display-ul cu astfel de folii. Tehnologiile au avansat considerabil in aceasta directie, astfel ca foliile de protectie cu adevarat de calitate sunt complet transparente ceea ce inseamna ca te vei putea bucura de culorile naturale ale display-ului in timp ce folia iti protejeaza telefonul de zgarieturi. De multe ori vei uita aproape complet de faptul ca telefonul tau este protejat de o folie de protectie.

Sunt foarte simplu de aplicat.

Aplicarea unei folii adesea era vazuta ca o adevarata provocare avand in vedere ca suprafata display-ului trebuia curatata foarte bine, iar folia trebuia aplicata cu mare atentie. Foliile de protectie de calitate insa nu presupun atata bataie de cap avand in vedere ca acestea sunt in general create personalizat pentru fiecare tip de telefon si in plus vin la pachet cu un intreg kit de instalare, foarte simplu de utilizat.