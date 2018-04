Calitatea anvelopelor, un aspect care poate avea un impact major aspura experientei de condus

Autovehiculele sunt de departe unele dintre cele mai inspirate investitii pe care le putem face in conditiile in care stilul de viata modern este unul destul de agitat si in care alergam dintr-o parte intr-alta cu scopul de a duce la bun sfarsit diverse sarcini. Masinile, la fel ca multe alte obiecte au necesitati speciale atunci cand vine vorba despre utilizare si despre ingrijire. Functionalitatea unei masini este influentata in mare parte de calitatea componentelor pe care o alcatuiesc, lucru care poate avea desigur si un impact asupra experientei de condus. Anvelopele sunt elemente componente ale unei maisini cu o importanta aparte avand in vedere ca acestea reprezinta unica suprafata de contact a masinii cu solul si a caror calitate are un impact direct asupra modului in care se comporta un autovehicul pe carosabil.

Anvelopele se impart la ora actuala in 3 mari categorii si anume in anvelope de vara, anvelope de iarna, respectiv anvelope all season. Fiecare dintre aceste tipuri de anvelope au caracteristici specifice ce le fac potrivite pentru anumite conditii meteo nefavorabile. Excpetie fac insa anvelopele all season care sunt create pentru a putea face fata cu brio pe intreg parcursul anului, desigur cu limitarile de rigoare. Indiferent insa despre tipul de anvelope pe care le aducem in discutie, cert este faptul ca acestea reprezinta componente auto care pot avea un impact major asupra experientei de condus. Pentru ca suntem foarte aproape de sezonul estival, vom discuta in cele ce urmeaza despre importanta purtarii unor anvelope de vara in toata aceasta perioada.

Pneurile de vara o garantie a perofrmantelor si sigurantei in sezonul cald.

Probabil nu mai reprezinta un secret faptul ca anvelopele de vara reprezinta cea mai potrivita alegere pe care soferii o pot face in acest sezon avand in vedere ca acestea sunt concepute dintr-un cauciuc special care poate face fata cu brio temperaturilor ridicate, dar si carosabilului umed. Cu aceste anvelope ar trebui sa fie echipate toate autovehiculele in acest sezon, indiferent ca vorbim despre simpli soferi, despre companii de transport sau despre firme care ofera servicii de curierat.

Calitatea anvelopelor este un criteriu de selectie dupa care ar trebui sa ne ghidam atunci cand alegem anvelope.

Pe piata se regasesc la ora actuala o gama foarte larga de anvelope din toate categoriile, astfel ca de cele mai multe ori este dificil sa le alegem pe cele potrivite, mai ales in ceea ce priveste aspectul calitativ al acestor componente. Calitatea este unul dintre factorii principali care pot influenta in mod direct experienta de condus, dar si siguranta pe care un sofer o are in momentul in care se deplaseaza cu autovehiculul pe carosabil. Anvelopele de calitate nu doar ca ofera performante mult mai bune, insa acestea au si un grad de uzura mult mai redus spre deosebire de cele mai slabe calitativ. Asadar, in momentul in care se decide schimbarea setului de anvelope, este absolut esential sa se acorde o atentie mai deosebita calitatii acestor produse.