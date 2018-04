SCANDAL !!! ODINIOARĂ DOI BUNI PRIETENI, SMEOREANU ŞI PÎRNĂU S-AU BĂTUT PÂNĂ LA SÂNGE ÎN CENTRUL RÂMNICULUI DIN CAUZA UNEI ŞTIRI DIN PRESĂ

Un prestigios ziar din Vâlcea a anunţat că Tiberiu Pîrnău se declară nemulţumit de colaborarea pentru realizarea diverselor lucrări cu Gheorghe Smeoreanu. Acesta din urmă i-a cerut socoteală amicului, iar de aici s-a ajuns la palme, îmbrânceli şi lovituri serioase. Cei doi s-au umplut de sânge chiar în centrul Râmnicului, iar în cele din urmă au poposit la primiri urgenţe.

He, he, he, dragilor ! Aţi citit cu nesaţ acest fake news ?

Ei bine, un gunoi de presă a colportat, într-adevăr, ideea că eu sau prietenul meu, nu mai ştiu care dintre noi, ne-am fi bârfit şi ne-am fi declarat nemulţumiţi de colaborare. Gunoiul de presă nu a avut succes cu diversiunea şi nici nu avea cum. Eu şi Tiberiu Pîrnău am realizat până în prezent 10 lucrări, cărţi cu caracter jurnalistic aflate în biblioteci. Este singura coleborare de acest gen din presa vâlceană. Pe lângă un deceniu de muncă împreună, ne leagă şi o frumoasă prietenie.

La fake news, am răspuns cu un fake news, să se mai amuze şi cititorii.

Gheorghe Smeoreanu (criterii.ro)