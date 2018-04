Craiova are sansa unui nou trofeu la fotbal dupa 25 de ani

Incepand cu sezonul trecut, Craiova are din nou un cuvant de spus in fotbalul romanesc. Daca in 2017 ,,juvetii” au terminat pe locul 5, in acest sezon ei par a avea asigurat locul 3, cu 5 etape inainte de final avand un avans de 5 puncte in fata echipei lui Gica Hagi, Viitorul Constanta.

La inceputul playoff-ului, echipa din Banie avea sanse reale sa se bata pentru titlu. Remizele cu Viitorul, CFR Cluj si infrangerea cu FCSB au facut ca aceste sanse sa scada aproape de minim. Victoria categorica din partida cu Poli Iasi, scor 4-1, nu a avut urmari in clasament deoarece echipele aflate in frunte, FCSB si CFR Cluj au castigat si ele meciurile jucate cu Astra Giurgiu si, respectiv, Viitorul Constanta.

Cupa Romaniei ramane astfel singura posibilitate prin care Craiova sa castige un trofeu in acest sezon. Joi, 19 aprilie, de la ora 20:30, se disputa prima mansa din semifinalele competitiei, in care alb-albastrii intalnesc echipa din nordul Moldovei, FC Botosani. Returul acestei intalniri se va disputa la Botosani pe 9 mai.

Jucatorii din Craiova abordeaza cu optimism aceasta partida. Ei spera sa reuseasca calificarea in finala, dupa ce in sezonul trecut au pierdut in aceeasi faza a competitiei in fata echipei care avea sa castige trofeul, FC Voluntari. In opinia specialistilor Unibet, Craiova este favorita sa castige trofeul in acest an, in conditiile in care FC Botosani a pierdut pe ultima suta de metri locul in playoff, Gaz Metan are probleme mari in a se mentine in Liga 1, iar AFC Hermannstadt, desi a eliminat pe FCSB, este totusi echipa de liga a doua. Ar fi al 7-lea trofeu al Cupei Romaniei pentru echipa din Banie, ultimul dintre ele castigat in 1993.

Craiovenii au tot lotul valid pentru acest meci, capitanul Baluta fiind reprimit la antrenamente dupa ce pentru partida cu Poli Iasi nu a fost retinut in lot, ca urmare a unor declaratii la adresa antrenorului D. Mangia. Dupa ce nu au reusit sa marcheze in trei partide consecutive, in partida cu Iasiul elevii italianului au reusit 4 goluri. 3 dintre acestea au apartinut lui Mitrita, singurul jucator care a parut conectat la toate jocurile echipei.

O reusita a echipei de fotbal in Cupa Romaniei ar insemna pentru orasul de pe Jiu un nou motiv sa sarbatoreasca, dupa ce echipa de handbal feminin SCM Craiova s-a calificat in finala EHF. Pentru trofeul continental, handbalistele din Banie se vor duela la inceputul lunii mai cu norvegiencele de la Vipers Kristianstad.