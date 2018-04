TRAGEDIE la Pausesti Maglasi! Un zid s-a prabusit peste un barbat de 42 de ani! Acesta a murit pe loc! 

TRAGEDIE! Un zid s-a prabusit azi peste un barbat de 42 ani in localitatea Pausesti Maglasi. La fata locului au intervenit o autospeciala descarcerare SMURD si o ambulanță cu medic SAJ. Pentru a scoate victima de sub daramaturi a fost solicitat si un buldoexcavator. In cele din urma, barbatul a fost extras de echipajul de descarcerare. Acesta decedase, probabil, la cateva secunde de la prabusirea zidului.