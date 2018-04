Pantofi si genti – accesorii esentiale in garderoba oricarei femei!

Femeile tin foarte mult la aspectul lor si imaginea este un lucru de care se preocupa in permanenta. Atente la toate schimbarile care se petrec in lumea modei, la cele mai noi trend-uri, la ce se poarte in sezoznul actual, ce este demodat, femeile pun foarte mult pret pe modul in care arata, indiferent de moment, eveniment sau locatie.

Sa fii mereu in trend nu este un lucru simplu si se intampla de multe ori ca ceea ce este un must-have in momentul actual sa nu te caracterizeze, culorile, materialele sau croiurile pieselor vestimentare sa nu te avantajeze deloc, iar accesoriile sa nu te inspire si sa nu le gasesti potrivite pentru stilul tau personal. Cu toate acestea, regasim haine si accesorii in trend pe care le putem combina astfel incat sa ne reprezinte si sa ne simtim bine, frumoase si increzatoare indiferent unde alegem sa le purtam. Stilul personal este cel care ne defineste alegerile in materie de piese vestimentare si accesorii si acesta se vede in fiecare tinuta. Pentru femei, fiecare tinuta in parte este foarte importanta, atent gandita si diferenta consta in acele mici detalii care le diferentiaza de toate celelalte iubitoare de moda. Femeile isi pun in evidenta tinutele cu ajutorul accesoriile, gamele de genti de dama si pantofi de dama reprezinta cele mai mari slabiciuni si pasiuni pentru fiecare femeie si acestea sunt fara doar si poate esentiale in garderoba acestora. Iata asadar cum poti combina gentile si pantofii pentru a arata perfect indiferent de moment.

Geanta si pantofii pentru tinuta office

Tinutele office le purtam de cele mai multe ori la locul de munca, iar alegerile noastre in materie de pantofi si genti pentru acestea trebuie sa fie inteligente, sa alegem genti practice si incapatoare si pantofi comozi. In acest sens, cele mai potrivite genti sunt acelea tip servieta sau gentile de dimensiuni mai mari, cu manere si compartimente destule pentru multutidinea de acte si obiecte pe care le purtam cu noi, iar in materie de pantofi, cei cu toc mic, cu tot gros sau cu talpa joasa sunt cel mai potriviti.

Geanta si pantofii pentru tinutele zilnice, casual

Pentru momentele in care iesim sa ne relaxam, la o plimbare, la cumparaturi, la o cafea cu cea mai buna prietena, tinutele casual sunt fara indoiala cele mai indragite. Pentru aceste tinute poti alege o geanta tip rucsac, foarte practic si in trend, o geanta tip sacosa in cazul in care ai de facut cateva cumparaturi sau chiar si o gentuta mica, atunci cand iei cu tine numai obiectele necesare (telefon, portofel, chei etc.). La capitolul pantofi, balerinii, pantofii cu talpa joasa sau o pereche de sneakers sunt alegerea ideala.

Geanta si pantofii pentru tinutele speciale

Tinutele de eveniment trebuie puse in valoare cu genti si pantofi pe masura. Cele mai potrivite genti in acest sens sunt gentile tip plic, cu lantisor, genti elegante si de marimi mici pentru a nu umbri frumusetea tinutei purtate. Fara doar si poate, pantofii cu toc reprezinta alegerea ideala pentru tinutele de eveniment si indiferent ca preferi o pereche de pantofi cu toc inalt si subtire sau o pereche cu toc gros, mediu, cert este faptul ca putin toc este esential la asemenea tinute.