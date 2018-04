Cum amenajam camera bebelusului? Sfaturi practice si produse esentiale

Ingrijirea corespunzatoare a bebelusilor si tot ceea ce include ea, reprezinta prioritatea numarul 1 pentru fiecare parinte in parte si acestia se pregatesc riguros inca dinainte ca cel mic sa se nasca. Ne dorim tot ce este mai bun pentru copiii nostri, sa fie sanatosi, fericiti si nu in ultimul rand, starea lor de bine si de confort sa fie mereu prezenta.

Pregaturile pentru venirea pe lume a bebelusului se sunt savarsite cu foarte mare atentie, citim carti speciale care ne invata tot ce trebuie sa stie un proaspat parinte, cumparam lucruroare si hainute si evident, ii amenajam camera in care micutul se va odihni si va creste frumos si fericit. De la culoare potrivita pentru pereti, mobilierul necesar, decoratiunile atat de dragute si toate celelalte produse necesare pentru confortul si ingrijirea celui mic, parinti pregatesc si achizitioneaza totul din timp. In acest sens, iata cateva produse pentru camera bebe care ii vor oferi tot confortul necesar celui mic si iti vor usura tie munca.

Patutul

Pentru ca cel mic sa aiba un somn odihnitor si pentru a te putea odihni si tu, un patut si o saltea confortabila reprezinta doua achizitii esentiale. Cele mai recomandata si cele mai frumoase sunt fara doar si poate patuturile din lemn, iar daca alegi unul de tip 3in1, il vei putea folosi pana la o varsta avansata deoarece acesta se transforma si utiliza pana la varsta de 6 ani. In cazul in care nu dispui de foarte mult spatiu, iti poti indrepta atentia inspre un patut pliabil foarte practic si la fel de eficient.

Mobilier

Piesele de mobilier precum un dulap incapator sau un corp cu sertare sunt de foarte mare ajutor, deoarece hainutele si produsele necesare pentru cel mic nu sunt putine, acestia cresc foarte reprede si mereu facem noi achizitii in acest sens.

Comoda

Acest produs de mobilier este unul foarte important deoarece putem depozita toate hainutele, lucrusoarele si produsele de care avem nevoie pentru ingrijirea celui mic. In plus, un alt rol esential pe care il are aceasta comoda este faptul ca este totodata si o masuta de infasat si schimbat.

Fotoliu pentru alaptat si leagan

Utilitatea acestor produs de mobilier este evidenta si impreuna ii vor usura foarte mult activitatea unei mamici. Hranirea celui mic va fi mult mai facila si pozitia in care mamica va sta va fi una confortabila, iar odata leganat, cel mic va adormi mult mai usor sau va fi mult mai linistit.

Decoratiuni si saltelute de activitati

O salteluta de activitati este una dintre cele mai bune achizitii pe care le poti face pentru bebelusul tau, aceasta il va ajuta pe cel mic sa isi dezvolte simturile (auzul, vazul si atingerea). Si pentru ca vorbim totusi despre camera celor mici, decoratiunile sunt acele mici detalii care aduc culoare si inveselesc atmosfera camerei. Poti atarna rame frumoase cu fotografii, poti pune un tapet cu animalute/desene, poti alege decoratiuni din lemn pe care le poti personaliza cu numele bebelusului tau, jucarii de plus, pernute colorate, orice articol decorativ care sa va incadra perfect in aceasta camera.