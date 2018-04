Constantin Radulescu: Am transmis cererea de preluare a DN7 D si transformarea in drum judetean!

Astazi, 17 aprilie 2018, am revenit in Tara Lovistei! M-am intalnit cu primarii din Perisani, Titesti, Boisoara si Caineni si am predat personal conducerii CNAIR Regionala Craiova – CEREREA PRIN CARE DORIM SA DECLANSAM PROCEDURILE DE PRELUARE A DN7 D SI TRANSFORMAREA IN DRUM JUDETEAN!

Am pornit asadar alaturi de colegii mei primari pe un drum lung si la propriu si la figurat!

Sunt increzator ca impreuna vom reusi sa modernizam acest drum vital pentru lovisteni si pentru dezvoltarea economica a zonei! Ne dorim ca procedurile legale sa nu dureze prea mult si am discutat alaturi de colegii de la RAJDP despre modul cum vom actiona atunci cand drumul devine judetean! CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU SI ALATURI DE OAMENI VOM REUSI! Ne tinem de cuvant si alaturi de primari si administratiile locale construim pentru valceni in logica binelui! Constantin Radulescu, presedinte Consiliu Judetean Valcea