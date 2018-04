CONFLICT intre campioana la box Denisa Petre si directoarea CS Chimia, Lelioara Alexandrescu

De ceva vreme, s-a creat o şcoală de box pentru fete la Râmnicu Valcea. Vârful acestei şcoli este, cu siguranţă, Denisa Petre, vâlceanca a şi câştigat in septembrie 2017 primul său titlu naţional la junioare. Din această postură, de campioană naţională la categoria sa de concurs 81 kg, Denisa Petre a fost cooptată în lotul României şi ar fi trebuit sa reprezinte tara noastră la Campionatul European. Din pacate, din cauza orgoliului exacerbat al directoarei Clublui Sportiv Chimia, Lelioara Alexandrescu, tanara campioana nu a mai avut posibilitatea sa plece in Italia, acolo unde se desfasoara Campionatul European de Box la Tineret(17-27 aprilie).

Denisa Petre a dorit sa plece de la CS Chimia la Clubul Sportiv Scolar Ramnicu Valcea, motivele fiind obiective, dar si subiective. Denisa si mama ei i-au solicitat directoarei Alexandrescu acceptul pentru acest transfer, lovindu-se de un refuz categoric. Sincer, nu-i intelegem atitudinea sefei de la Chimia, in conditiile in care nu exista un contract intre Denisa Petre si acest club. Dorinta tinerei este una categorica de a se muta la CSS. In aceste conditii este clar ca sportiva nu poate fi mentinuta impotriva vointei ei la Chimia.

Iata ce ne-a declarat Denisa Petre: La CSS, antrenorul are mult mai multa grija de noi, sala este una cu condiții optime unui antrenament, pregătirea este mult mai buna si de nivel înalt, antrenorul ne face meciuri de verificare. Nu mai doresc sa raman la Clubul Chimia din cauza condițiilor precare de antrenament, in special – sala de antrenament este improprie, atât sala cat si mănușile, absolut tot. Unde sunt acum, domnul antrenor Marius Baluta se ocupa bine de pregătirea noastră. Am luat, da, o indemnizație de 400 de lei pe luna din septembrie 2017 pentru performantele mele: un titlu de campioană națională si 2 titluri de campioană la Cupa României.

Declaratia directoarei Lelioara Alexandrescu: Cunosc foarte bine acest caz, am vorbit atat cu Denisa Petre, cat si cu mama ei. NU sunt de acord cu acest transfer, deoarece clubul nostru a invesit mult in pregatirea sportivei. Ea a fost eleva antrenorului nostru Dobritoiu ani de zile. Acum se antreneaza cu Marius Baluta, care colaboreaza si cu Chimia, in regim de voluntariat. Pentru rezultatele ei a fost recompensata lunar de club cu o indemnizatie de 500 lei. Ea putea sa participe bine-mersi la Campionatul European din partea Clubului Chimia. Nu vad unde ar fi fost problema. Tiberiu Pirnau