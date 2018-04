Deputatul Remus Borza, tranşant în cazul protocoalelor: Anumite instituţii de forţă şi-au depăşit limitele, atribuţiile şi competenţele

Unele instituţii şi-au depăşit limitele, atribuţiile şi competenţele constituţionale, susţine deputatul independent Remus Borza. „Indiscutabil, în ultimii ani de zile, cu predilecţie după 2008-2009, anumite instituţii de forţă şi-au depăşit limitele, atribuţiile şi competenţele constituţionale şi legale”, a spus Remus Borza.

Decizia preşedintelui Iohannis în privinţa cererii de revocare a procu… „Au interferat şi, evident, că s-au înregistrat ingerinţe în sfera de competenţă a altor instituţii, puteri sau autorităţi şi care, mai nou, au fost devoalate şi în spaţiul public”, a spus mai Remus Borza. Deputatul consideră citat de dcnews.ro, că vinovatul principal este factorul politic. „Există pârghii legale pentru a pune fiecare autoritate, instituţie a statului în pătrăţica ei constituţională. Pe de altă parte, e şi o ipocrizie din zona guvernamentală. Protocolul din 2009, aprobat de către Laura Codruţa Kovesi, ca procuror general al DNA, şi George Maior, ca director al SRI, şi semnat de generalul Florian Coldea şi prim-adjunctul procurorului general Tiberiu Niţu, e amplu dezbătut. Însă au mai fost alte trei protocoale încheiate înaintea celui din 2009. Este o practică înscăunată încă de pe vremea Guvernului Năstase. Primul protocol de colaborare între SRI şi Parchetul General s-a încheiat în 2003, când ministru al Justiţiei era Rodica Stănoiu. A mai fost un protocol în 2005 şi altul în 2006. Sigur, noi acum vrem să-i punem la zid pe Kovesi, Maior, Coldea, Băsescu, dar nu ei au inventat apa caldă”, a zis deputatul. „Până acum doi ani de zile, când s-a pronunţat Curtea Constituţională, dosarele penale de corupţie erau instrumentate sub aspectul probatoriului de către DNA şi SRI. Prin lege, doar SRI avea logistică şi tehnică de interceptare şi filaj. DNA-ul nu avea, deci nu putea să facă interceptări. Sigur, prin această modalitate de cooperare sau colaborare instituţională între DNA şi SRI s-au forţat mult limitele legii şi ale Constituţiei.

Aproape oricine şi aproape pentru orice era ascultat pe mandat de siguranţă naţională. În 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis 2469 de mandate de interceptare pe siguranţă naţională. Cam 10 pe zi! Spre comparaţie, în acelaşi an, Curtea Supremă de Justiţie din SUA a emis 1416 mandate de interceptare. E o mare diferenţă. România e o ţară cu 20 de milioane de locuitori, SUA cu 320 de milioane de locuitori. Statele Unite se confruntă, în fiecare zi, cu zeci de ameninţări teroriste sau care vizează siguranţa naţională. Din fericire, România, până în acest moment, nu s-a confruntat cu astfel de situaţii. Am avut şi noi un „terorist”, Omar Hayssam. Ce glumă bună”, a spus Remus Borza. Militarizarea actului de justiţie „Protocoalele au încălcat grosolan Constituţia, aşa s-a pronunţat Curtea Constituţională. Era o practică curentă, în ultimii ani, în a încheia astfel de protocoale. Fie între SRI şi DNA, fie între SRI şi CSM sau SRI şi ÎCCJ. Probabil, or mai exista şi altele de care încă nu ştim. Existenţa unor astfel de protocoale probează existenţa unor reminiscenţe totalitare ce caracterizează un stat poliţienesc. Ele arată disfuncţionalitatea unor instituţii şi lipsa unor pârghii de control reciproc între puterile statului. Aceste protocoale nu au făcut altceva decât să militarizeze actul de justiţie. Ceea ce, într-adevăr, este foarte grav. Nu există nicio scuză şi niciun pretext spre a justifica o atare practică care ameninţă şi pune sub semnul întrebării existenţa şi funcţionarea unui stat de drept”, a declarat deputatul independent Remus Borza.

