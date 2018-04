Cum a folosit Maria Tudor Televiziunea VTV împotriva abuzurilor Justiţiei în cazul Mircia Gutău

Era seara zilei în care primarul Mircia Gutău fusese condamnat la închisoare cu executare de către ÎCCJ. Vestea picase ca un trăznet pe la orele după – amiezii, iar până spre ora 22 încă nu mă dezmeticisem. Ştiam că Mircia Gutău se întorsese din drumul spre Moldova, unde urma să îşi îngroape un frate, şi se predase la sediul Poliţiei.

Am plecat de la VTV împleticindu-mă şi m-am dus să mănânc în oraş. Atunci, ca şi acum, locuiam în Argeş, la Râmnic având doar o garsonieră închiriată unde nu se găteşte.

Nu am putut mânca, atunci când sunt stresat la maxim, funcţia mea digestivă încremeneşte, aşa încât am cerut o sticlă de vin. Îmi amintesc că am vrut un vin chilian, El Emperador, care îmi plăcea mult, îl gustasem la mama lui, o cramă de lângă Santiago de Chile.

Între timp, s-a aşezat la masă şi producătoarea emisiunii, fiindcă pe atunci aveam producător la Criterii politice, nu ca mai apoi, când intram în direct fără niciun ajutor. I-am spus:

– Până voi bea jumătate din această sticlă, îmi va veni o idee să îl ajut pe Mircia, iar cealaltă jumătate o voi bea de fericire că mi-a venit ideea.

Îmi permiteam să vorbesc despre Mircia Gutău zicându-i Mircia, fiindcă îl cunoşteam de la 25 de ani. Ce tineri eram !

Nu apucase chelnerul să umple paharul, că am şi zis:

– Voi propune la VTV ca Mircia Gutău să primească titlul de Cetăţean de Onoare al Râmnicului.

Eram euforic, înainte de a gusta vinul.

Apărea însă o problemă, trebuia să fie de acord cu o asemenea idee nebunească, dar şi pentru campania de presă care avea să urmeze la televizor, şi patronul postului, doamna Maria Tudor. Era prea bizar ceea ce doream să fac, prea împotriva vântului.

Am sunat-o pe doamna Tudor spre miezul nopţii, cu toate că mi-a venit greu să o deranjez la asemenea oră imposibilă. Nu dormea, se gândea la primarul aflat în arest. A îmbrăţişat ideea cu bucurie, a spus că sunt semne clare că asistăm la un abuz, că este de acord să folosim VTV pentru a-l apăra pe Gutău.

Mircia Gutău era la pământ, nimeni nu îşi putea imagina în acele momente că va mai fi primar. Maria Tudor nu s-a gândit la foloasele pe care le-ar putea trage de pe urma lui Gutău, la vreun contract de publicitate sau ceva asemănător. S-a gândit doar la dreptate, la adevăr, la Dumnezeu.

A doua zi am lansat ideea Gutău – Cetăţean de Onoare, alături de ziaristul Romeo Popescu, cel care mi-a spus că avea de gând să vină cu aceeaşi idee. Probabil.

În câteva zile, s-au adunat 24.000 de semnături în favoarea lui Mircia Gutău, lumea semna zi şi noapte. Au urmat circa o sută de emisiuni pe ideea că ÎCCJ a greşit, că s-a comis un abuz.

O chestiune de culoare. Ştiţi cine au fost cei mai dedicaţi acestei idei şi lui Mircia Gutău ? Să îi enumăr: Romeo Popescu, Sami Vâlcu, Dorel Jurcan, Ştefan Prală, Eusebiu Veţeleanu, Veronel Rădulescu şi, evident, Romeo Rădulescu. Apoi, toată lumea, dar aceştia au fost cei mai fermi şi mai combativi.

A fost prima campanie din România împotriva abuzurilor din Justiţie, iar ea a avut loc la VTV, televiziune demnă, generoasă.

A cerut ceva doamna Maria Tudor, ca proprietar al VTV, de la familia Gutău pentru această campanie ? Nici vorbă de aşa ceva, a plătit, nu a încasat, totul a fost în numele adevărului.

Apoi, aceeaşi Maria Tudor mi-a păstrat contractul la televiziune fără să fac emisiuni, pentru a putea documenta şi scrie, împtrună cu colegul şi prietenul Tiberiu Pîrnău, o carte despre calvarul condamnatului pe nedrept intitulată Cazul Mircia Gutău, o dramă sub ochii noștri.

Când ești proprietarul unui canal media, mai ales al unei televiziuni, valoarea de adevăr trebuie să stea înaintea contractelor, a foloaselor, a banilor și, mai ales, înaintea orgoliilor.

Gheorghe Smeoreanu (criterii.ro)