Un medic şi-a postat pe Facebook fluturaşul de salariu: „Nu putem fi ipocriţi”

Anca Mureşan, medic primar chirurgie generală la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Octavian Fodor, şi-a postat pe Facebook fluturaşul de salariu pe luna martie. „Nu putem fi ipocriţi şi să nu recunoaştem măririle acordate”, a susţinut clujeanca.

„Aşa cum am spus, revin cu fluturaşul pe care l-am primit azi. Acesta este venitul meu net pe martie 2018, salariu plus o gardă suplimentară de sâmbătă: 11.242 Ron. Ţinând cont că am postat de curând că venitul meu pe luna trecută a fost de 6.065 Ron, nu pot să nu spun că venitul meu aproape s-a dublat. Este un pas înainte, sunt încă multe de făcut şi corectat, însă nu putem fi ipocriţi şi să nu recunoaştem măririle acordate”, a scris clujeanca pe pagina ei de Facebook. Practic, medicul a postat doi „fluturaşi”: unul pentru salariu, celălalt pentru gărzi. Grevă pentru condiţiile în spitale? Postarea Ancăi Mureşan a fost comentată de mai multe persoane. „Mă bucur pentru dumneavoastră..meritaţi aceşti bani…dar.. mi-aş dori… ca medicii să facă o grevă şi să ceară… îmbunătăţirea condiţiilor din spital… Că ei… medicii… cât şi celelalte cadre sanitare… să fie mai responsabili. Să iubească pacientul… să-l simtă ca şi pe un membru al familiei…sa vorbească frumos şi respectuos. Cred că ar fi frumos. Să auzim de… mai bine !!!”, a scris Gigi Puicănescu. Răspunsul medicului nu a întârziat: „Da, mi-aş dori şi eu această solidaritate şi astfel de acţiuni. Mai mult, mi-aş dori alături pacienţii, societatea civilă… Dar toate au vremea lor…” Un alt internatul a postat: „Da , sunt de acord să luaţi şi 20.000 de lei , dar dacă mai puneţi mâna pe un leuţ sau mai ales dacă vă pune dracu sa condiţionaţi actul medical de primirea unei sume de bani sau orice bun sa faceţi zece ani de puşcărie … Ce spuneţi doamna doctor, vă băgaţi ???” „De ACORD!!!”, a răspuns Anca Mureşan.

