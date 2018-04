Constantin Radulescu, deplasari in zonele in care natura dezlantuita a afectat viata comunitatilor!

Judetul nostru este din pacate unul dintre judetele cele mai afectate de precipitatiile cazute de curand dar si din anii trecuti!

Ieri am fost in Barbatesti si imi voi continua deplasarile in teren la punctele in care natura dezlantuita a afectat viata comunitatilor!

Lucram in aceste zile pentru a centraliza si accesa bani europeni din fondul de solidaritate si in acest fel sa remediem impreuna cu primarii efectele calamitatilor!

Ne tinem de cuvant! Ramanem alaturi de oameni!

Constantin Radulescu, presedintele Consiliului Judetean Valcea (postare facebook)