Noul proprietar al Motelului Capela conserva perfect… ruina si mizeria! Investitiile la Sfantul Asteapta!

Fosta unitate hoteliera etalon a turismului valcean, Motelul Capela din Ramnicu Valcea, se afla intr-o stare de degradare si mizerie de nedescris! Dupa ce a fost exploatat haotic, fara investitii elementare, de afaceristul de trista amintire, Nicolae Minea, motelul de pe Dealul Capela a ajuns o ruina. Scos la licitatie de un administrator judiciar, Capela a ajuns pe mainile cuiva, habar n-avem cine este persoana sau societatea comerciala si nici nu ne intereseaza. Ceea ce ne intereseaza cu-adevarat este soarta acestei zone a orasului Ramnicu Valcea, care a ajuns o veritabila groapa de gunoi. Din cate am inteles noul proprietar (si nu propietar, cum este scris agramat pe o placuta aflata la intrarea in complexul de agrement!), are planuri mari de renovare a Motelului Capela si de revigorare turistica a zonei. Deocamdata, ruinele si mizeria sunt la ele acasa…

Tiberiu Pirnau