Directorul ARR Valcea, Ovidiu Crapatureanu, CONDAMNAT la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru DELAPIDARE! 

In mai 2013, Ovidiu Crapatureanu si Flavius Campeanu au fost trimisi in judecata de procurorii DNA intr-un dosar legat de cumpararea unui teren supraevaluat.

Flavius Cristian Campeanu trebuie sa presteze 60 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, in cadrul Administratia Domeniului Public -Sector 1 sau in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului – Sector 6.

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce initial Judecatoria Sectorului 1 l-a condamnat pe Flavius Cristian Campeanu la cinci ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu . Curtea de Apel Bucuresti a decis schimbarea incadrarii infractiunii de care era acuzat acesta, din abuz in serviciu in delapidare.

Curtea de Apel Bucuresti a mentinut prevederile Judecatoriei Sectorului 1 potrivit carora cei doi trebuie sa plateasca 876.610 de euro, reprezentand prejudiciul produs partii civile Regia Autonoma – Registrul Auto Roman.

Acuzatiile DNA

Potrivit DNA, in perioada 3 iunie – 16 septembrie 2008, Crapatureanu si Campeanu, sub pretextul construirii unui poligon de incercari autovehicule, au facut demersuri pentru achizitionarea unui teren de 536.140 metri patrati, situat in extravilanul comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, la un pret cu mult mai mare decat valoarea sa de piata, cauzand RAR un prejudiciu in cuantum de 1.076.509 de euro, reprezentand diferenta dintre pretul de achizitie (1.179.508 de euro) si valoarea de piata a terenului (102.999 de euro) la data cumpararii.

Terenul a fost achizitionat prin incalcarea procedurilor privind evaluarea ofertelor de vanzare bunuri imobile, la un pret de 2,2 euro/m2, in conditiile in care vanzatorul terenului anuntase public, prin mijloace de informare in masa, o oferta de vanzare a terenului la pretul de 0,75 euro/m2.

De asemenea, memoriul tehnic de realizare a poligonului, semnat de Flavius Campeanu, in calitate de director tehnic al RAR, „a fost intocmit nedocumentat si nerealist, atat din punct de vedere al costurilor de amenajare cat si al dimensiunilor.

Astfel, configuratia terenului pentru construirea poligonului a fost modificata de mai multe ori pentru ca, in final, sa corespunda cu suprafata de teren oferita spre vanzare”, se arata intr-un comunicat al DNA.

Procurorii sustin ca terenul a fost cumparat prin incalcarea procedurilor privind evaluarea ofertelor de vanzare bunuri imobile, la un pret de 2,2 euro metrul patrat, in conditiile in care vanzatorul terenului anuntase public, prin mijloace de informare in masa, o oferta de vanzare a terenului la pretul de 0,75 euro metrul patrat. (ZIARE.COM)