PRIMARUL SORIN VASILACHE A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL UNIRII DIN BĂILE OLĂNEȘTI

In data de 03.04.2018, la sediul ADR Sud Vest Oltenia, Primarul orasului Baile Olanesti Vasilache Vasile Sorin, alaturi de doamna Marilena Bogheanu, directorul general al acestei institutii, au semnat contractul de finantare nr. 1756 pentru proiectul „Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii”, cod SMIS 119090, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 7, Prioritatea de investitii 7.1.

Bugetul proiectului este de 6.817.412,55 lei.

Proiectul va cuprinde ca si lucrari de investitii: modernizare intrare parc, modernizare alei pietonale, modernizare loc de joaca, reabilitarea iazului existent, construirea unei fantani arteziene muzicale, instalare aparatura fitness, instalare internet wireless, instalarea unui ceas floral, iluminat ambiental, punct de informare turistica, amenajare spatiu verde, instalatii de irigatii si amenajare peisagistica.