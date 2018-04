„La Provincia, pui de casa” – S.C. Avicarvil S.R.L. a sarbatorit 10 ani de la infiintare!

Societatea S.C. Avicarvil S.R.L. a fost infiinta in data de 1.04.2008 fiind preluată Divizia Agro de la S.C. Oltchim S.A. sub denumirea Avicola Babeni.

Pusa in functiune in 1978 Societatea este situata in localitatea Francesti, la 20 km distanta de Ramnicu Valcea, fiind o unitate cu profil industrial zootehnic, ce are ca obiect de activitate cresterea pasarilor(CAEN 0147) S.C. Avicarvil S.R.L.- Francesti face parte dintr-un grup de firme deja consacrate din judetul Prahova, dintre acestea le mentionam pe: “S.C. Carmistin S.R.L.”- firma de import – export carne “S.C.Ana si Cornel S.R.L.” – fabrica de preparate din carne, “S.C.Ladrisi Group S.R.L.” – abator pentru porc si vita si nu in ultimul rand “S.C.Pajo Holding S.R.L.”- 1200 ha teren arabil si crescatorie de taurasi pentru carne – mentioneaza site-ul de specialitate www.gazetadeagricultura.info

S.C. Avicarvil S.R.L. – Francesti, numara in acest moment nu mai putin de 570 de angajati, pe perioada nedeterminata. Oferta „La Provincia” cuprinde o gama larga de produse din carne de pasare de inalta calitate si siguranta alimentara, care se adreseaza tuturor clientilor pentru care un stil de viata sanatos si o alimentatie de calitate este pe primul plan.

Puii de calitate superioara, mai scumpi cu circa 20% fata de cei crescuti in baterii, dar cu gust apropiat celor din curtile de la tara, traiesc 40 de zile si cresc in conditii similare gospodariilor autohtone. Acestia au hrana formata din furaje vegetale si au parte de aerisire si temperatura constanta. In fermele Avicarvil din Valcea cresc anual 6-7 milioane de pui. Din ei, 60% din productie ajunge in magazinele Ana si Cornel, 20% merge la export atat in Uniunea Europeana, cat si in Hong Kong si restul este vandut in alte magazine din tara.

In prezent, trei din cele patru ferme sunt functionale, la una dintre ele desfasurandu-se un proces de retehnologizare si modernizare. Fiecare ferma are circa 16-20 de hale care adapostesc aproximativ 20.000 de pui fiecare.