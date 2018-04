Gigi Predus, noul director de la Apavil, corigent la materia: bune maniere!

Nu stiu cum sunt altii construiti, dar pe mine m-au invatat parintii acasa, in primii sapte ani de viata, ca daca te felicita cineva pentru orice, frumos si politicos este sa raspunzi, sa multumesti. E o chestiune de politete elementara! Asa ca, nu-l inteleg pe noul director ultracapabil (asa am inteles ca ar fi in meserie) de la Apavil, pe numele lui Gigi Predus. Subsemnatul si colegii de la publicatia Eveniment Valcean am scris cate un articol in care anuntam ca Gigi a fost uns director la societatea de distributie a apei din judetul Valcea. Ambele articole au fost postate si pe pagina de facebook a lui Gigi (pentru mine va ramane un Gigi si voi explica de ce…), au avut mii de vizualizari sute de like-uri si zeci de mesaje de felicitare, de la parlamentari, primari pana la oameni simpli au tinut sa-l felicite pe pagina de facebook. A trecut mai bine de o saptamana de la postarea articolelor si felicitarilor si Gigi nu a binevoit, nu s-a sinchisit sa le raspunda, dintr-o politete elementara – asa cum am explicat la inceputul articolului, celor care l-au felicitat cu sinceritate, chiar daca a intrat pe pagina si a vazut ce au postat oamenii! Pai e frumos, mai Gigica?! Hmmm… ai cam inceput cu stangul! Nota 4 cu indulgenta la capitolul – bune maniere… pe facebook.

Tiberiu Pirnau