Rromii care-si fac veacul la River Plaza Mall terorizeaza un oras intreg! Mai avem Politie la Valcea?!

Am primit la redactie:

Aproape zi de zi, seara de seara zeci de rromi ii terorizeaza efectiv pe valcenii care vin la River Plaza Mall din centrul municipiului Ramnicu Valcea. Comportament grobian, urlete ca in jungla! Cei doi, trei agenti de paza ai mall-ului nu au cum sa le faca fata si ii roaga frumos in fiecare zi pe scandalagii sa vorbeasca mai incet si sa se comporte civilizat. Dar de unde nu este, nici Dumnezeu nu cere! Mai nou, rudele acestor indivizi au aterizat prin Statele Unite si Canada si fac ce au invatat ei de mici. Stie toata lumea! In urma muncilor grele, banii castigati cu sudoarea fruntii sunt trimisi acasa prin MoneyGram, iar balaoachesii de la Valcea sunt roi in jurul agentiei de la mall. Sa te tii – tipete si maimutareli ca-n jungla! Sincer, ti-e si teama sa mai calci prin astfel de spatii publice! In acest timp, cu toate ca a primit sute de sesizari, Inspectoratul Judetean de Politie Valcea ii tolereaza pe zurbagii. De ce, domnule comandant Cosmin Iana?! De ce nu reinstaurati domnia legii la mall-ul River Plaza?! Vreti sa ajunga romanii sa-si faca singuri dreptate?! Pentru acesti (ne)oameni nu exista legi?!

Un cetatean revoltat