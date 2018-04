Mircia Gutau: Norocul meu a fost că am o familie extraordinară. Au fost alături de mine şi acest lucru mi-a dat putere să înving!

Reacţia primarului Gutău după ce decizia de condamnare la inchisoare a fost desfiinţată:

„Greu de spus ce sentiment mă încearcă dupa 12 ani de umilinţă. Încerc sa fiu temperat, îi mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns la aceasta faza, în care ÎCCJ să caseze soluţia de condamnare. Se judecă la Curtea Supremă şi rămân valabile soluţiile de achitare, ceea ce mă face să văd că sunt judecători care judecă după lege. Sunt convins că voi primi achitare pentru că nu se poate să nu existe nicio probă la dosar, nici măcar o înregistrare telefonică în care să fiu implicat. (…) Am spus „Nu” şi am ridicat mâna în sus. Au spus că e adevărat că am spus nu, dar că am făcut un semn cu mâna dreaptă că da. Ce au mai spus ei e că la plecarea denunţătorului i-am răspuns la salut cu „v-am pupat”. Şi îmi spun că între mine şi denunţător e un grad de apropiere (…) E ceva greu de imaginat. Am reusit să trec prin momentele grele, dar cel mai tare m-a durut umilinţa soţiei mele, care a fost de 108 ori la mine în închisoare şi umilinţa de a sta la poartă. (…) Sunt imagini greu de imaginat. Norocul meu a fost că am o familie extraordinară. Au fost alături de mine şi acest lucru mi-a dat putere să înving” – a declarat primarul Mircia Gutău, potrivit site-ului gazetavalceana.ro, la la o televiziune centrală.