Calea ferată din zona Berbesti închisă temporar din cauza unei alunecări de teren. Autoritatile judetene trebuie sa intrevina URGENT la Ministerul Transporturilor! 

O linie de cale ferată destinată transportului de mărfuri s-a surpat, duminică seara, pe câţiva metri, în zona localităţii vâlcene Berbeşti, traficul feroviar în zonă fiind blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Cătălin Popescu, a declarat că linia ferată a fost afectată de alunecări de teren.

„În comuna Berbeşti, urmare a alunecării terenului, a fost afectat transonul de cale ferată între km. 34 +300 şi 34+315. Drept consecinţă a fost întrerupt traficul feroviar – transport marfă.Se va interveni pentru remediere”, a afirmat reprezentantul ISU Vâlcea.

El a adăugat că, în judeţ, sunt monitorizate mai multe alunecări de teren survenite în ultimă vreme, însă în niciunul dintre cazuri nu se impune evacuarea persoanelor sau bunurilor.

Autoritatile judetene ar trebui sa faca front comun la Ministerul Transporturilor pentru demararea de URGENTA a lucrarilor de consolidare a caii ferate in zona Berbesti. Situatia este foarte GRAVA, avand in vedere ca multiplele blocaje in zona pun in pericol aprovizionarea cu carbune a CET Govora, centrala care furnizeaza agent termic municipiului Ramnicu Valcea.