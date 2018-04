Evaziune fiscala si bataie de joc fata de clienti la domeniul skiabil Transalpina?! 

Am fost ca turista la Domeniul skiabil Transalpina unde intr-o zi din timpul saptamanii, din cauza frigului si cetii dense am incercat sa ne adapostim la Ciuperca din varful partiei pentru a bea un vin fiert (pe bon apare societatea comerciala Quasar Industries SRL SKI resort Transalpina Voineasa, jud Valcea). Desi inauntru nu erau decat cativa turisti, unii cu copii mici, atmosfera era insuportabila, muzica data la maxim iar unul din angajati pe care am inteles ca il cheama Ferry, intr-o stare avansata de ebrietate, consumand bauturi alcoolice cu niste domni la o masa pe care erau mai multe sticle de vin golite.

Pentru ca erau si persoane cu copii mici, am incercat sa vorbim cu personalul pentru a da muzica mai incet, acestia ni l-au indicat pe acest Domn Ferry drept patron si care consuma bauturi alcoolice. Mai multe persoane si sotul meu i s-au adresat cu rugamintea de a da muzica mai incet dar raspunsurile pe care acesta le oferea erau de a lua clientii peste picior: „daca nu iti convine nu ai decat sa pleci”, „butonul merge doar mai tare, mai incet nu merge” etc. Oamenii vorbeau intre ei: asta e Romania, de aia mergem in Austria la ski etc.

Ulterior am constatat ca nu am primit bon fiscal cand am mai comandat (la prima comanda am primit, de la a doua nu ne-a mai dat). Cred ca ANAF ar trebui sa faca un control la aceste unitati economice de la domeniul skiabil Transaplina.

Asta e domeniul skiabil Transalpina pe care il promovati in localitatea Voineasa?