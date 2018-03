SC Apavil SA are un nou director: inginerul Gigi Predus

Societatea de distributie a apei din judetul Valcea, SC Apavil SA, are incepand cu data de 30 martie un nou director: inginerul Gigi Predus. Intr-un anunt al Comitetului de Nominalizare si Remunerare al acestei societati se mentioneaza: In urma finalizarii procesului de selectie/recrutare pentru ocuparea postului de director general al societatii APAVIL SA Valcea, organizat cu respectarea prevederilor Ordonantei de urhenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, si ale Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice se aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a fost admis inginerul Gigi Predus. Selectia s-a desfasurat in perioada ianuarie – martie 2018 si a fost realizata cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a intreprinderii publice.

Gigi Predus detine un CV foarte bogat din care reiese o experienţă indelungata în construcţii, dar si in domeniul specific SC Apavil SA. Ne exprimam speranta ca noul director va continua managementul de succes al predecesorului său, inginerul Cristian Jianu, in sensul restructurarii si modernizarii SC Apavil SA!

Tiberiu Pirnau