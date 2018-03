Sparle si soparle, 29.03.2018

Departamentul care se ocupa cu monitorizarea activitatii asociatiilor de proprietari din municipiul Ramnicu Valcea doarme in papucii statului?! Le sugeram acestor domni si doamne sa ajunga si la asociatiile din zona Kaufland pentru a-i verifica pe smecherii de administratori care jecmanesc locatarii, in stil barbar!

O fantoma umbla prin Valcea si le cere oamenilor de afaceri bani, sponsorizari, contracte pentru un asa-zis ziar… care nu a aparut inca si, probabil, nici nu va aparea vreodata, pe sistemul: nu toate mustele fac miere! Pana acum a primit cateva mii de lei de la oameni care au crezut minciunile frumos ambalate in continut religios. Fantoma nu este in stare sa scrie o propozitie corecta din punct de vedere gramatical, nu are nici o tangenta cu jurnalistica si, mai mult decat atat, este o escroaca (la genul masculin!). Pana acum, am tolerat fantoma escroaca sa bantuie prin judet, dar a sosit momentul sa o trimitem inapoi de unde a venit… Avem declaratiile tuturor oamenilor de afaceri vizitati de… Se stie!

Noul proprietar al defunctei Fabrici de Bere Alutus se gandeste serios sa reinvie acest brand. Deocamdata tatoneaza piata berii sa vada exact ce fel de bere ar putea sa produca la Ramnicu Valcea. Buna si cu profit!

Pe surse am aflat ca procurorii DNA verifica activitatea fostului primar de la Ocnele Mari, Petre Iordache. Sunt verificate si documente ale scolii din localitate, care a beneficiat de un program de modernizare cu fonduri europene.