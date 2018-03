Pe un batran de 80 de ani l-a luat SMURD-ul dupa ce o judecatoare de la Ramnicu Valcea a tipat la el!

Scene halucinante miercuri, 28 martie, in Sala 4 a Judecatoriei Ramnicu Valcea. Un batranel de peste 80 de ani a fost luat cu SMURD-ul dupa ce o judecatoare a tipat la el ca din gura de sarpe! Omul era martor intr-un proces si nu vorbea suficient de tare pentru a fi inteles de o doamna cocotata pe scaunul de magistrat. Pe aceasta nu au mai tinut-o nervii, potrivit relatarilor martorilor prezenti in sala de judecata, si a inceput sa ridice tonul la batranel, care tremura din toate incheieturile. In cele din urma, emotiile i-au retezat picioarele si omul a ingenuncheat prabusindu-se apoi in fata judecatoarei care-si continua tirada. In cele din urma a fost anuntat un medic din incinta institutiei, iar in cateva minute a ajuns la fata locului si un echipaj SMURD care i-a acordat persoanei cazuta la pamant primele ingrijiri. Ulterior batranul a ajuns la spital…

Din pacate, UNII dintre judecatori se cred zei atotputernici si se comporta in sala de judecata ca adevarati satrapi. Si, totusi, din impozitele noastre, ale tuturor contribuabililor, sunt platiti acesti oameni si ar trebui sa ne respecte pe toti! Sau macar sa dea dovada de cei sapte ani de-acasa!

Tiberiu Pirnau