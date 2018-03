Lucian Antonie, primarul comunei Tetoiu, a semnat la Ministerul Dezvoltării două contracte de finanțare

Lucian Antonie, primarul comunei Tetoiu, are 5 proiecte finanțate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, iar din acestea pentru două a și semnat contractele de finanțare la începutul acestui an: „Acum se lucrează la canalizare pe vechiul proiect, pe OG 28, care are o lungime de 8 km, iar pe noul proiect (PNDL 2) se va continua extinderea sistemului de canalizare, pe o lungime de 22 de kilometri și stația de epurare a apelor uzate în toate satele. De asemenea, se va extinde sistemul de alimentare cu apă și stație de tratare a apei și în satele Băroiu, Tetoiu și Budele”. Prin intermediul finanţării venite prin programul PNDL 2, primarul comunei Tetoiu, Lucian Antonie, va extinde sistemul de canalizare și va construi o stație de epurare a apelor uzate în toate satele din comuna Tetoiu, o investiţie estimată la suma de peste 8,15 milioane de lei. Alte proiecte ce vor fi derulate în Tetoiu cu finanţare guvernamentală sunt: „Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești), comuna Tetoiu, județul Vâlcea” (112.828 lei); „Reabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea” (828.452 lei); „Extindere sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Băroiu, Tetoiu și Budele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea” (1,4 milioane de lei); „Reabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea” (1,67 milioane de lei). În primăvara anului 2017, primarul de la Tetoiu, Lucian Antonie, a depus 13 proiecte la Ministerul Dezvoltării. Lucian Antonie, primarul comunei Tetoiu, în acest an va demara lucrările de amenajare a unei pieţe agroalimentare, unde cetăţenii îşi vor putea expune produsele. Proiectul va demara cu fonduri din bugetul local, şi va fi un spaţiu special amenajat şi dotat cu toate utilităţile: „Proiectul pentru această piaţă comunală va fi o investiţie pe care o vom amenaja în intersecţia de la intrarea în localitate. Investiţia va avea o valoare de peste 12 miliarde de lei vechi. Noi ne dorim această piaţă amenajată aşa cum este cea din oraş, adică închisă cu termopan, acoperită cu panouri solare, cu apă curentă şi canalizare. Este un proiect necesar pentru comunitate, deoarece va fi amplasată pe un drum favorabil comerţului, pe o suprafaţă de peste 2000 de metri pătraţi, unde, la fiecare ghişeu, dintre cele 50 care se vor monta să se poată găsi începând de la lactate, brânzeturi, carne, peşte şi fructe. Întreaga piaţă va fi împrejmuită cu o copertină unde fiecare cetăţean să îşi poată expune produsele civilizat. Voi încuraja astfel fiecare cetăţean să îşi poată expune produsele, având în vedere că târgul a fost cândva un iarmaroc vestit în sudul judeţului”.