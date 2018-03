Informatii importante pentru asiguratii CAS Valcea

In conformitate cu prevederile Legii sanatatii nr.95/2006, Casa de Asigurari de Sanatate Valcea are ca atributie să înregistreze si să actualizeze datele referitoare la asiguraţi, respectiv la persoanele care contribuie la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate.

Conform datelor din Registrul unic de evidenta al asiguratilor, la sfarsitul lunii februarie 2018, in evidenta CAS Valcea sunt inscrisi pe listele medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu institutia noastra un numar de 299.543 asigurati ( respectiv 82,10% din totalul persoanelor inscrise pe listele medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu CAS Valcea ) . Persoanele asigurate aflate in evidenta institutiei noastre beneficiaza de pachetul de servicii medicale de baza stabilit de lege.

In raport de principalele categorii de asigurati, numarul de asigurati se prezinta astfel:

Salariati 281 persoane;

Pensionari la limita de varsta 354 persoane;

Copii in cadrul familiei (0-18 ani) 024 persoane;

Pensionari de invaliditate 137 persoane;

Sot, sotie, parinti fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate 280 persoane;

Tineri cu varsta 18-26 ani care sunt elevi, studenti, ucenici, care nu realizeaza venituri din munca 227 persoane;

Liber-profesionisti 290 persoane;

Persoane cu handicap, peste 18 ani, care nu realizeaza venituri 646 persoane;

Pe listele medicilor de familie, sunt inscrise la aceeasi data si un numar de 65.343 persoane neasigurate ( respectiv 17,90% din totalul persoanelor inscrise pe listele medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu CAS Valcea), persoane care beneficiaza de pachetul minimal de servicii medicale stabilit de lege si care nu fac dovada platii contributiei la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate.

Informam asiguratii aflati in evidenta institutiei noastre, ca, pana in prezent au fost tiparite de Imprimeria Nationala un numar de 278.969 carduri de asigurat , urmand ca in cursul acestui an sa se continue emiterea cardurilor si pentru persoanele care nu au intrat in posesia lor pana la aceasta data.

In prezent, la sediul CAS Valcea se afla un numar de 1.951 carduri de asigurat , iar persoanele pe numele carora sunt emise aceste carduri sunt rugate sa se prezinte la sediul institutiei noastre pentru a le ridica (la adresa de web www.cnas.ro/casvl , <informatii pentru asigurati>, <cardul national de asigurari de sanatate>, <lista cardurilor returnate de către Compania Naţională Poşta Română>, <lista carduri existente la CAS Valcea (27.03.2018) >, este postata lista cu persoanele ale caror carduri de asigurat se afla la sediul CAS Valcea).

Foto: Alin Voiculet, director general CAS Valcea