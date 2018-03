Oda PARAZITILOR care vand fum!

Ce smecheri sunt unii din breasla in care ma aflu si eu. Reusesc performanta sa vanda… fum, praf in ochi, nimic impachetat! Felicitari, baietii sunteti bastepti! Din pacate, multi oameni de afaceri, politicieni, primari, directori de institutii sunt dusi de nas de acesti escroci, ca asta sunt… Cand muncesti de dimineata pana seara, ai angajati, ziare tiparite, distribuite in tot judetul plus online si grupuri pe fb de mii de oameni si platesti impozite si alte cheltuieli, normal ca te macina revolta fata de… escrocii care vand… nimic. Culmea e ca astia sunt cei mai vocali! Dar sita si institutiile abilitate (Curte de Conturi, Finante etc) vor cerne… iar parazitii vor disparea sau se vor apuca serios de… munca!

Tiberiu Pirnau