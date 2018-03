Școala Gimnazială Comuna Pietrari și CJCPCT Vâlcea organizează ”Hora costumelor, în ochi de copil”, ediția a III-a

Școala Gimnazială Comuna Pietrari, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, Primaria Pietrari si Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, organizeaza ”Hora costumelor, in ochi de copil”, editia a III-a – concurs interjudetean, in data de 24 martie 2018, ora 9,00, in Sala Caminului Cultural Pietrari.

Concursul se desfasoara prin participare directa pentru elevii din judetul Valcea si directa sau indirecta (prin film) pentru elevii din celelalte judete. Pregatirea elevilor pentru concurs a vizatvalorificarea fireasca a elementelor de traditie in procesul instructiv-educativ, incurajarea elevilor, a parintilor acestora si a intregii comunitati in directia culegerii de informatii, apropierii de traditia autentica si vie, pe care sa o ”patrunda”, sa o decodifice si sa ii exploateze constructiv valentele.

SITUAȚIE PARTICIPANȚI

(PARTICIPARE DIRECTA)

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ”BARTOLOMEU VALERIU ANANIA” GLAVILE

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARSTANESTIOTESANI

3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ FERIGILE COSTESTI

4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FRANCESTI SAT DEZROBITI

5. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLATIOARA

6. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT ULMETU, COPACENI

8. SCOALA GIMNAZIALA BUDESTI

8. SCOALA GIMNAZIALA BUDESTI

9. SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PIETRARI

10. SCOALA GIMNAZIALA SAT MAGURA MIHAIESTI

11. SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PESCEANA

12.SCOALA GIMNAZIALA, SAT BODESTI

(PARTICIPARE INDIRECTA)

1. LICEUL TEHNOLOGIC G.J. CANCICOV, PARINCEAȘCOALA

2. LICEUL TEHNOLIGIC „GHENUTA COMAN”

3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACHITENI

4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPLACA

5. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLAIU-NUCULUI

6. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 DASCALU

7. LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA

8. LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA BALEANU”

9. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SECTORUL 5 BUCURESTI

10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BETHLEN SAMUEL” RACOS BRASOV

11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NANOV, TELEORMAN

12. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR AFUMATI , ILFOV

13. LICEUL TEORETIC „M. COSTIN” PASCANI

14. SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SILISTEA

15. SCOALA GIMNAZIALA PARANA

CJCPCT Vâlcea