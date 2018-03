Deputații PSD Eugen Neata și Vasile Cocos, alături de inspectorul șef al Poliției Vâlcea, Cosmin Iana . Sărbătorirea a 196 de ani de la înființarea Poliției Române

La invitatia inspectorului sef al Politiei Valcea, Iana Cosmin Adrian, am participat la activitatile desfasurate cu ocazia sarbatoririi a 196 de ani de la infiintarea Politiei Romane.

Au particitat la eveniment Inaltpreasfintitul Varsanufie, primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, colegii mei parlamentari, oficialitati ale judetului si reprezentanti ai organizatiilor profesionale si sindicale din cadrul politiei, politisti.

In fiecare an, pe dat de 25 martie se sarbatoreste Ziua Politiei Romane.

Prin art. 50 din Legea nr. 218/2002, data de 25 martie a fost desemnata Ziua Politiei Romane.

Alegerea acestei date este legata de simbolul crestin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat si pe actualul drapel al Politiei Romane.

Am retrait emotiile acestor momente alaturi de fostii mei colegi, cu care am reusit de-alungul timpului sa am o colaborare excelenta pentru a asigura ordinea si siguranta cetatenilor.

In toata cariera, pe care o continui prin ceea ce fac acum, am fost preocupat pentru a face bine oamenilor, pentru a elimina riscurile indreptate asupra lor. Am facut din bine o meserie, o cariera.

Seriozitatea, perseverenta in pregatire, performanta profesionala, multa munca si de ce nu, felul meu de a fi, toate la un loc au fost cele ce m-au ajutat in cariera de politist.

Pe aceasta cale le transmit politistilor sa ramana la fel de apropiati de oameni, sa isi desfasoare activitatea in litera si spiritul legii, dar cu respect fata de oameni.

Felicit conducerea Inspectoratului Judetean Valcea pentru modul in care a organizat activitatiile dedicate acestui eveniment!

Ii felicit pe fostii mei colegi pentru sacrificiul depus zi de zi pentru ca noi, oamenii sa fim in siguranta!

La multi ani, Politia Romana!

La multi ani, politisti valceni!

La multi ani, politisti din intreaga tara!

Eugen NEAȚĂ-Deputat PSD Vâlcea